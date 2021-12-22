Производитель С-400 готовит свой электромобиль. Фото

18:35 22.12.2021 (обновлено: 18:49 22.12.2021)
Производитель С-400 показал первые изображения собственного электромобиля
Производитель С-400 "Алмаз-Антей" показал первые изображения собственного электромобиля
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оборонный концерн "Алмаз-Антей", производящий зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500, сообщил РБК о разработке электромобиля и показал его первые изображения.
Машина носит рабочее название E-NEVA. Это кроссовер длиной 4,5 метра, способный на одном заряде преодолеть 463 километра. Максимальная скорость — 197 километров в час, а разгон до 60 километров в час занимает 2,7 секунды.
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
1 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
2 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
3 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
4 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
1 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
2 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
3 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
4 из 4
Разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей" электромобиль E-NEVA
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Электромобиль оснащен мультмедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и 15-дюймовым сенсорным экраном. Объем багажника — 610 литров.
Помимо электрической силовой установки, будут также гибридные версии — с газовым или водородным двигателем.
17 декабря, 00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"