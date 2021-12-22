https://ria.ru/20211222/elektromobil-1764971127.html

Производитель С-400 готовит свой электромобиль. Фото

Производитель С-400 показал первые изображения собственного электромобиля - РИА Новости, 22.12.2021

Производитель С-400 готовит свой электромобиль. Фото

Оборонный концерн "Алмаз-Антей", производящий зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500, сообщил РБК о разработке электромобиля и показал его первые... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:35

2021-12-22T18:35

2021-12-22T18:49

технологии

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

авто

зрс с-500

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оборонный концерн "Алмаз-Антей", производящий зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500, сообщил РБК о разработке электромобиля и показал его первые изображения.Машина носит рабочее название E-NEVA. Это кроссовер длиной 4,5 метра, способный на одном заряде преодолеть 463 километра. Максимальная скорость — 197 километров в час, а разгон до 60 километров в час занимает 2,7 секунды.Электромобиль оснащен мультмедийной системой с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и 15-дюймовым сенсорным экраном. Объем багажника — 610 литров.Помимо электрической силовой установки, будут также гибридные версии — с газовым или водородным двигателем.

https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», авто, зрс с-500