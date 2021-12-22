https://ria.ru/20211222/elbrus-1764845585.html

Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды

Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды - РИА Новости, 22.12.2021

Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды

Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют второй день из-за сильного снегопада и ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус" в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:46

2021-12-22T10:46

2021-12-22T10:46

туризм

новости - туризм

эльбрус

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761693440_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_372b2ee7c35c2e5552d96745540edbfe.jpg

НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют второй день из-за сильного снегопада и ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.В понедельник вечером на северном склоне горы Чегет сошла лавина, утром во вторник – еще одна у поселка Терскол, в результате происшествия никто не пострадал. Во вторник курорт не работал из-за сильного снегопада, ветра и опасности схода снега. В тот же день специалисты принудительно спустили шесть лавин. Высота снега в районе Чегета составляет 93 сантиметра, а в районе Терскола – 86 сантиметров. В ближайшие сутки опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохраняется, также объявлено экстренное предупреждение об очень сильном снеге, который ожидается в среду."Двадцать второго декабря курорт закрыт по погодным условиям. На Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) – минус 20 градусов, ветер 30 метров в секунду, снегопад. В горах лавиноопасно", – говорится в сообщении.Отмечается, что из-за опасности схода лавин также запрещены прогулки по экологическим тропам.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм