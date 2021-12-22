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Туризм
https://ria.ru/20211222/elbrus-1764845585.html
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды - РИА Новости, 22.12.2021
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды
Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют второй день из-за сильного снегопада и ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус" в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:46
2021-12-22T10:46
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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют второй день из-за сильного снегопада и ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.В понедельник вечером на северном склоне горы Чегет сошла лавина, утром во вторник – еще одна у поселка Терскол, в результате происшествия никто не пострадал. Во вторник курорт не работал из-за сильного снегопада, ветра и опасности схода снега. В тот же день специалисты принудительно спустили шесть лавин. Высота снега в районе Чегета составляет 93 сантиметра, а в районе Терскола – 86 сантиметров. В ближайшие сутки опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохраняется, также объявлено экстренное предупреждение об очень сильном снеге, который ожидается в среду."Двадцать второго декабря курорт закрыт по погодным условиям. На Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) – минус 20 градусов, ветер 30 метров в секунду, снегопад. В горах лавиноопасно", – говорится в сообщении.Отмечается, что из-за опасности схода лавин также запрещены прогулки по экологическим тропам.
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новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм
10:46 22.12.2021
 
Курорт "Эльбрус" закрылся из-за плохой погоды

Курорт "Эльбрус" второй день не работает из-за сильного снегопада и ветра

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОткрытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье
Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы и канатные дороги на Эльбрусе не функционируют второй день из-за сильного снегопада и ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.
В понедельник вечером на северном склоне горы Чегет сошла лавина, утром во вторник – еще одна у поселка Терскол, в результате происшествия никто не пострадал. Во вторник курорт не работал из-за сильного снегопада, ветра и опасности схода снега. В тот же день специалисты принудительно спустили шесть лавин.
Высота снега в районе Чегета составляет 93 сантиметра, а в районе Терскола – 86 сантиметров. В ближайшие сутки опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохраняется, также объявлено экстренное предупреждение об очень сильном снеге, который ожидается в среду.
"Двадцать второго декабря курорт закрыт по погодным условиям. На Гарабаши (верхняя станция канатной дороги) – минус 20 градусов, ветер 30 метров в секунду, снегопад. В горах лавиноопасно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за опасности схода лавин также запрещены прогулки по экологическим тропам.
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