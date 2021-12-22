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Песков раскритиковал практику экстрадиции россиян из третьих стран в США
Песков раскритиковал практику экстрадиции россиян из третьих стран в США - РИА Новости, 22.12.2021
Песков раскритиковал практику экстрадиции россиян из третьих стран в США
Москва считает практику экстрадиции граждан РФ из третьих стран в США порочной и незаконной, это вызывает глубокую озабоченность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:09
2021-12-22T23:09
2021-12-22T23:09
сша
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва считает практику экстрадиции граждан РФ из третьих стран в США порочной и незаконной, это вызывает глубокую озабоченность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы считаем, действительно, эту практику порочной. Мы считаем ее незаконной. Это вызывает нашу глубокую озабоченность", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что "здесь можно только призывать наших граждан к особой озабоченности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны"."Мы будем продолжать защищать интересы наших граждан в той мере, в которой это возможно", - заверил Песков.
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сша, москва, дмитрий песков, россия
Песков раскритиковал практику экстрадиции россиян из третьих стран в США
Песков: считаем порочной практику экстрадиции граждан России из третьих стран в США