https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764908227.html

Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики

Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики - РИА Новости, 22.12.2021

Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики

Российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики, но делали это осмотрительно,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:18

2021-12-22T14:18

2021-12-22T16:49

владимир путин

россия

экономика

деловая россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики, но делали это осмотрительно, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком."Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно", - сказал Путин в ответ на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.

https://ria.ru/20211221/rubl-1764634739.html

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владимир путин, россия, экономика, деловая россия