https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764908227.html
Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики
Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики - РИА Новости, 22.12.2021
Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики
Российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики, но делали это осмотрительно,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:18
2021-12-22T14:18
2021-12-22T16:49
владимир путин
россия
экономика
деловая россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские власти с началом пандемии коронавиурса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики, но делали это осмотрительно, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком."Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно", - сказал Путин в ответ на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.
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владимир путин, россия, экономика, деловая россия
14:18 22.12.2021 (обновлено: 16:49 22.12.2021)
Путин рассказал о вынужденных мерах поддержки экономики
Президент Путин заявил, что России пришлось поддержать экономику "накачкой деньгами"