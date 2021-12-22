https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764874611.html
Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии
Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии
Восстановление экономики в Москве в этом году полностью компенсировало понесенный от пандемии ущерб, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:21
2021-12-22T12:21
2021-12-22T12:33
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Восстановление экономики в Москве в этом году полностью компенсировало понесенный от пандемии ущерб, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Прошлый год был ожидаемо сложным, общие потери и дополнительные затраты составили около 800 миллиардов рублей, но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб", - сказал Собянин.Он отметил, что в 2021 году ожидается рост бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года.
https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html
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экономика, москва, сергей собянин
12:21 22.12.2021 (обновлено: 12:33 22.12.2021)
Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии
Мэр Собянин: восстановление экономики в Москве компенсировало понесенный от пандемии ущерб