https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764874611.html

Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии

Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии - РИА Новости, 22.12.2021

Собянин оценил темпы восстановления экономики в Москве на фоне пандемии

Восстановление экономики в Москве в этом году полностью компенсировало понесенный от пандемии ущерб, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:33

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Восстановление экономики в Москве в этом году полностью компенсировало понесенный от пандемии ущерб, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Прошлый год был ожидаемо сложным, общие потери и дополнительные затраты составили около 800 миллиардов рублей, но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб", - сказал Собянин.Он отметил, что в 2021 году ожидается рост бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года.

https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761454545.html

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экономика, москва, сергей собянин