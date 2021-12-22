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Туризм
https://ria.ru/20211222/egipet-1764864305.html
Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях
Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях - РИА Новости, 22.12.2021
Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях
В 2022 году в Египте существенно вырастут минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:53
2021-12-22T12:53
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В 2022 году в Египте существенно вырастут минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР.Правительство утвердило предложение министерства по туризму и древностям об установлении новой пороговой стоимости пребывания в гостиницах с 1 мая 2022 года, сообщают местные СМИ. С 1 ноября 2021 года в Египте на законодательном уровне контролируется ценообразование в отелях.Расходы на отдых в "пятерках" увеличится как минимум на четверть, в "четверках" — на 42 процента. Регулирование цен на проживание в объектах категорий в три, две и одну звезды вводится впервые.Таким образом, в пятизвездочных гостиницах проживание одного гостя будет стоить не менее пятидесяти долларов в сутки. Четырехзвездочные отели не смогут продавать размещение ниже 40 долларов в сутки. Проживание в "трешках" обойдется путешественникам как минимум в 30 долларов. За две "звезды" придется отдать хотя бы 20 долларов за ночь, а однозвездные места размещения будут стоить не менее десяти долларов в сутки.Новое требование распространяется на всю страну, кроме провинций Луксор, Асуан и Новая Долина, городов Таба и Нувейба, где оно вступит в силу позже — с 1 ноября 2022 года.
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луксор, египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм
12:53 22.12.2021
 
Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях

Власти Египта в 2022 году намерены увеличить минимальные цены на проживание в отелях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В 2022 году в Египте существенно вырастут минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР.
Правительство утвердило предложение министерства по туризму и древностям об установлении новой пороговой стоимости пребывания в гостиницах с 1 мая 2022 года, сообщают местные СМИ. С 1 ноября 2021 года в Египте на законодательном уровне контролируется ценообразование в отелях.
Расходы на отдых в "пятерках" увеличится как минимум на четверть, в "четверках" — на 42 процента. Регулирование цен на проживание в объектах категорий в три, две и одну звезды вводится впервые.
Таким образом, в пятизвездочных гостиницах проживание одного гостя будет стоить не менее пятидесяти долларов в сутки. Четырехзвездочные отели не смогут продавать размещение ниже 40 долларов в сутки. Проживание в "трешках" обойдется путешественникам как минимум в 30 долларов. За две "звезды" придется отдать хотя бы 20 долларов за ночь, а однозвездные места размещения будут стоить не менее десяти долларов в сутки.
Новое требование распространяется на всю страну, кроме провинций Луксор, Асуан и Новая Долина, городов Таба и Нувейба, где оно вступит в силу позже — с 1 ноября 2022 года.
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