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Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях

Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях - РИА Новости, 22.12.2021

Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях

В 2022 году в Египте существенно вырастут минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2021

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В 2022 году в Египте существенно вырастут минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР.Правительство утвердило предложение министерства по туризму и древностям об установлении новой пороговой стоимости пребывания в гостиницах с 1 мая 2022 года, сообщают местные СМИ. С 1 ноября 2021 года в Египте на законодательном уровне контролируется ценообразование в отелях.Расходы на отдых в "пятерках" увеличится как минимум на четверть, в "четверках" — на 42 процента. Регулирование цен на проживание в объектах категорий в три, две и одну звезды вводится впервые.Таким образом, в пятизвездочных гостиницах проживание одного гостя будет стоить не менее пятидесяти долларов в сутки. Четырехзвездочные отели не смогут продавать размещение ниже 40 долларов в сутки. Проживание в "трешках" обойдется путешественникам как минимум в 30 долларов. За две "звезды" придется отдать хотя бы 20 долларов за ночь, а однозвездные места размещения будут стоить не менее десяти долларов в сутки.Новое требование распространяется на всю страну, кроме провинций Луксор, Асуан и Новая Долина, городов Таба и Нувейба, где оно вступит в силу позже — с 1 ноября 2022 года.

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