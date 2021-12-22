https://ria.ru/20211222/dtp-1764906020.html

На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи

На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи - РИА Новости, 22.12.2021

На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи

Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке спровоцировал столкновение четырёх автомобилей, включая карету скорой помощи, пострадал один человек, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:12

2021-12-22T14:12

2021-12-22T14:12

происшествия

дтп

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке спровоцировал столкновение четырёх автомобилей, включая карету скорой помощи, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ОГИБДД по Елизовскому району."Водитель 1957 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Mitsubishi Libero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota RAV4. Mitsubishi Libero после удара по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter", — сообщили в Госавтоинспекции, уточнив, что "Газель" — это машина скорой помощи.В ГИБДД добавили, что водителю скорой понадобилась помощь медиков.

https://ria.ru/20211221/avtobus-1764793683.html

елизовский район

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