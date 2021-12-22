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На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи
На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи - РИА Новости, 22.12.2021
На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи
Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке спровоцировал столкновение четырёх автомобилей, включая карету скорой помощи, пострадал один человек, сообщили РИА... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:12
2021-12-22T14:12
происшествия
дтп
елизовский район
камчатский край
авто
елизово
скорая помощь
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке спровоцировал столкновение четырёх автомобилей, включая карету скорой помощи, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ОГИБДД по Елизовскому району."Водитель 1957 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Mitsubishi Libero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota RAV4. Mitsubishi Libero после удара по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter", — сообщили в Госавтоинспекции, уточнив, что "Газель" — это машина скорой помощи.В ГИБДД добавили, что водителю скорой понадобилась помощь медиков.
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елизовский район
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происшествия, дтп, елизовский район, камчатский край, авто, елизово, скорая помощь, россия
14:12 22.12.2021
 
На Камчатке пьяный водитель врезался в машину скорой помощи

Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке врезался в машину скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в городе Елизово на Камчатке спровоцировал столкновение четырёх автомобилей, включая карету скорой помощи, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ОГИБДД по Елизовскому району.
"Водитель 1957 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Mitsubishi Libero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая от удара выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota RAV4. Mitsubishi Libero после удара по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter", — сообщили в Госавтоинспекции, уточнив, что "Газель" — это машина скорой помощи.
В ГИБДД добавили, что водителю скорой понадобилась помощь медиков.
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ПроисшествияДТПЕлизовский районКамчатский крайАвтоЕлизовоскорая помощьРоссия
 
 
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