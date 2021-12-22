https://ria.ru/20211222/doprosy-1764870075.html
Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн
Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предоставляющий право следователю и дознавателю проводить... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:00
2021-12-22T12:00
2021-12-22T12:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предоставляющий право следователю и дознавателю проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи."Законопроектом предлагается предоставить следователю, дознавателю право провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видеоконференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по предусмотренным УПК РФ общим правилам производства следственных действий и правилам допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний", - следует из пояснительной записки.В документе отмечается, что протокол допроса, очной ставки, опознания по видеосвязи составляется с соблюдением соответствующих требований УПК РФ. В протоколе указываются дата, время и место производства следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым."Запись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия", - следует из документа.Отмечается, что проведение допроса, очной ставки, опознания путем по видеосвязи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.
https://ria.ru/20211118/zaklyuchennye-1759608221.html
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общество, госдума рф, россия
Госдума приняла закон о праве проводить допросы онлайн
Госдума приняла закон о праве проводить допросы свидетелей и потерпевших онлайн
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, предоставляющий право следователю и дознавателю проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
"Законопроектом предлагается предоставить следователю, дознавателю право провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видеоконференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по предусмотренным УПК РФ
общим правилам производства следственных действий и правилам допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний", - следует из пояснительной записки.
В документе отмечается, что протокол допроса, очной ставки, опознания по видеосвязи составляется с соблюдением соответствующих требований УПК РФ. В протоколе указываются дата, время и место производства следственного действия как по месту составления протокола, так и по месту нахождения лица, участие которого в следственном действии признано необходимым.
"Запись о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне места производства предварительного расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников следственного действия", - следует из документа.
Отмечается, что проведение допроса, очной ставки, опознания путем по видеосвязи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.