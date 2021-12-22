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ВС Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

ВС Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021

ВС Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, говорится... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:02

2021-12-22T23:02

2021-12-22T23:02

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, говорится в совместном заявлении минобороны и главнокомандующего ВС Украины.Там отмечается, что министерство обороны и вооруженные силы приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года согласие относительно намерения полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года."ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми мерами, в том числе относительно условий открытия ответного огня", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте минобороны в среду.

https://ria.ru/20211222/situatsiya-1765005740.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр