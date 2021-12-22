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В Киеве рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу
В Киеве рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 22.12.2021
В Киеве рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу
Все стороны контактной группы договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, заявил в среду глава офиса президента Украины РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T22:51
2021-12-22T22:51
2021-12-22T22:51
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КИЕВ, 22 дек – РИА Новости. Все стороны контактной группы договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, заявил в среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан", - написал Ермак в Facеbook.Он отметил, что январские праздники должны быть мирными.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донбасс, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
В Киеве рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу
Глава офиса Ермак: контактная группа договорилась вернуться к режиму тишины в Донбассе