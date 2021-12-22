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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211222/dolgozhiteli-1764875828.html
Средняя продолжительность жизни женщин в КНР в 2020 году превысила 80 лет
Средняя продолжительность жизни женщин в КНР в 2020 году превысила 80 лет - РИА Новости, 22.12.2021
Средняя продолжительность жизни женщин в КНР в 2020 году превысила 80 лет
Средняя ожидаемая продолжительность жизни китайских женщин возросла с 77,37 года в 2010 году до 80,88 года в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:27
2021-12-22T12:27
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Средняя ожидаемая продолжительность жизни китайских женщин возросла с 77,37 года в 2010 году до 80,88 года в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.За последнее десятилетие значительно повысился социальный статус китайских женщин, а также заметно возросло их чувство обретения, чувство счастья и чувство безопасности, говорится в докладе ГСУ о результатах мониторинга реализации Программы развития женщин в Китае (2011-2020 гг.).Гендерный разрыв в сфере обязательного образования удалось устранить. Чистый коэффициент охвата девочек младшего школьного возраста начальным образованием остается выше 99,9% в течение шести лет подряд с 2015 года, как и среди мальчиков того же возраста.Благодаря совершенствованию мер в области занятости и предпринимательства за 2011-2020 гг. каналы трудоустройства для женщин были расширены, и число женщин, имеющих работу, неуклонно росло.Согласно докладу, в прошлом году в китайских городах и поселках городского типа работало 67,79 миллиона женщин, что на 39,5% больше, чем в 2010 году. В настоящее время женщины составляют 43,5% от общего числа трудоустроенных в Китае.Хотя в течение этих десяти лет был достигнут исторический прогресс в содействии гендерному равенству и всестороннему развитию женщин, работа по защите прав и интересов женщин в некоторых областях все еще нуждается в усилении, указывается в докладе.
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китай
12:27 22.12.2021
 

Средняя продолжительность жизни женщин в КНР в 2020 году превысила 80 лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожилые люди делают зарядку в Китае
Пожилые люди делают зарядку в Китае - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Средняя ожидаемая продолжительность жизни китайских женщин возросла с 77,37 года в 2010 году до 80,88 года в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
За последнее десятилетие значительно повысился социальный статус китайских женщин, а также заметно возросло их чувство обретения, чувство счастья и чувство безопасности, говорится в докладе ГСУ о результатах мониторинга реализации Программы развития женщин в Китае (2011-2020 гг.).
Гендерный разрыв в сфере обязательного образования удалось устранить. Чистый коэффициент охвата девочек младшего школьного возраста начальным образованием остается выше 99,9% в течение шести лет подряд с 2015 года, как и среди мальчиков того же возраста.
Благодаря совершенствованию мер в области занятости и предпринимательства за 2011-2020 гг. каналы трудоустройства для женщин были расширены, и число женщин, имеющих работу, неуклонно росло.
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Согласно докладу, в прошлом году в китайских городах и поселках городского типа работало 67,79 миллиона женщин, что на 39,5% больше, чем в 2010 году. В настоящее время женщины составляют 43,5% от общего числа трудоустроенных в Китае.
Хотя в течение этих десяти лет был достигнут исторический прогресс в содействии гендерному равенству и всестороннему развитию женщин, работа по защите прав и интересов женщин в некоторых областях все еще нуждается в усилении, указывается в докладе.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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