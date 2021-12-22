11:05 22.12.2021 (обновлено: 11:06 22.12.2021)
В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией
Представитель ЛНР Мирошник допустил диверсии американских ЧВК на границе Украины с Россией
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник не исключил, что частные военные компании США могут готовить диверсии не только в Донецкой, но и в Луганской области на границе с Россией.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном приобретении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "антитеррористической операции" и "операции объединенных сил" в Донбассе. В ЛНР считают, что таким образом Зеленский пытается легализовать иностранных наемников на Украине.
"В Донбассе готовили химическую диверсию и не факт, что от неё отказались. На мотивированное обвинение Шойгу, Пентагон отреагировал быстро, эмоционально и бессодержательно в стиле "сам дурак", что подтверждает - Шойгу наступил на больной мозоль и сделал это своевременно, возможно, предотвратив совсем небезопасную диверсию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большой объём воды на территории республик поступает именно с подконтрольной Киеву территории, и в последнее время жители республик начали жаловаться на то, что в воде появился "запах водорослей".
"Дело в том, что украинская военная группировка в Донбассе находится не только на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР, но ее значительная часть примыкает непосредственно к границе с Российской Федерацией. И если химикаты и спецов из американских ЧВК обнаружили в районе Авдеевки, совсем не значит, что их нет, к примеру, в Станице Луганской (подконтрольной Киеву - ред.), а это расстояние до границы с РФ - ноль!" - пояснил Мирошник.
При этом он не исключил, что к "медийной истерии о "русском вторжении" западные кураторы намеревались добавить и "картинку" химической или бактериологической диверсии", обвинив в этом Россию или республики Донбасса.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.