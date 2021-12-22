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В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией
В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией - РИА Новости, 22.12.2021
В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник не исключил, что частные военные компании США могут... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:05
2021-12-22T11:06
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
луганская народная республика
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник не исключил, что частные военные компании США могут готовить диверсии не только в Донецкой, но и в Луганской области на границе с Россией.Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном приобретении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "антитеррористической операции" и "операции объединенных сил" в Донбассе. В ЛНР считают, что таким образом Зеленский пытается легализовать иностранных наемников на Украине."В Донбассе готовили химическую диверсию и не факт, что от неё отказались. На мотивированное обвинение Шойгу, Пентагон отреагировал быстро, эмоционально и бессодержательно в стиле "сам дурак", что подтверждает - Шойгу наступил на больной мозоль и сделал это своевременно, возможно, предотвратив совсем небезопасную диверсию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он отметил, что большой объём воды на территории республик поступает именно с подконтрольной Киеву территории, и в последнее время жители республик начали жаловаться на то, что в воде появился "запах водорослей"."Дело в том, что украинская военная группировка в Донбассе находится не только на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР, но ее значительная часть примыкает непосредственно к границе с Российской Федерацией. И если химикаты и спецов из американских ЧВК обнаружили в районе Авдеевки, совсем не значит, что их нет, к примеру, в Станице Луганской (подконтрольной Киеву - ред.), а это расстояние до границы с РФ - ноль!" - пояснил Мирошник.При этом он не исключил, что к "медийной истерии о "русском вторжении" западные кураторы намеревались добавить и "картинку" химической или бактериологической диверсии", обвинив в этом Россию или республики Донбасса.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211221/putin-1764785180.html
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https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия
11:05 22.12.2021 (обновлено: 11:06 22.12.2021)
 
В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией

Представитель ЛНР Мирошник допустил диверсии американских ЧВК на границе Украины с Россией

© РИА Новости / Олеся ПотаповаСитуация в ЛНР. Архивное фото
Ситуация в ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник не исключил, что частные военные компании США могут готовить диверсии не только в Донецкой, но и в Луганской области на границе с Россией.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном приобретении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "антитеррористической операции" и "операции объединенных сил" в Донбассе. В ЛНР считают, что таким образом Зеленский пытается легализовать иностранных наемников на Украине.
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"В Донбассе готовили химическую диверсию и не факт, что от неё отказались. На мотивированное обвинение Шойгу, Пентагон отреагировал быстро, эмоционально и бессодержательно в стиле "сам дурак", что подтверждает - Шойгу наступил на больной мозоль и сделал это своевременно, возможно, предотвратив совсем небезопасную диверсию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большой объём воды на территории республик поступает именно с подконтрольной Киеву территории, и в последнее время жители республик начали жаловаться на то, что в воде появился "запах водорослей".
"Дело в том, что украинская военная группировка в Донбассе находится не только на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР, но ее значительная часть примыкает непосредственно к границе с Российской Федерацией. И если химикаты и спецов из американских ЧВК обнаружили в районе Авдеевки, совсем не значит, что их нет, к примеру, в Станице Луганской (подконтрольной Киеву - ред.), а это расстояние до границы с РФ - ноль!" - пояснил Мирошник.
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При этом он не исключил, что к "медийной истерии о "русском вторжении" западные кураторы намеревались добавить и "картинку" химической или бактериологической диверсии", обвинив в этом Россию или республики Донбасса.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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