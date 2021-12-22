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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211222/dispanser-1764986935.html
Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года
Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года - РИА Новости, 22.12.2021
Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года
Психоневрологический диспансер, который являлся одним из долгостроев в Ингушетии, сдадут в эксплуатацию до конца года в Назрановском районе, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:29
2021-12-22T20:29
общество
назрановский район
республика ингушетия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Психоневрологический диспансер, который являлся одним из долгостроев в Ингушетии, сдадут в эксплуатацию до конца года в Назрановском районе, сообщает региональный минстрой."В селении Плиево близится к завершению строительство психоневрологического диспансера на 100 посещений в смену. Это один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона", - говорится в сообщении.На строительство медучреждения в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" из федерального бюджета было выделено около 650 миллионов рублей. Объект состоит из двух корпусов – поликлиники и стационарного отделения - общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, а стационар - на 150 коек, 20 из которых детские."На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте завершены, рабочими устраняются недоработки, приводится в порядок территория. После ввода в эксплуатацию диспансер будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь", - подчеркивает министерство.
https://ria.ru/20211129/ekonomika-1761339310.html
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общество, назрановский район, республика ингушетия
20:29 22.12.2021
 
Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года

Психоневрологический диспансер сдадут в эксплуатацию в Ингушетии до конца 2021 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Психоневрологический диспансер, который являлся одним из долгостроев в Ингушетии, сдадут в эксплуатацию до конца года в Назрановском районе, сообщает региональный минстрой.
"В селении Плиево близится к завершению строительство психоневрологического диспансера на 100 посещений в смену. Это один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона", - говорится в сообщении.
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29 ноября, 19:42Республика Ингушетия
Власти Ингушетии разработали модель экономического развития региона
На строительство медучреждения в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" из федерального бюджета было выделено около 650 миллионов рублей. Объект состоит из двух корпусов – поликлиники и стационарного отделения - общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, а стационар - на 150 коек, 20 из которых детские.
"На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте завершены, рабочими устраняются недоработки, приводится в порядок территория. После ввода в эксплуатацию диспансер будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь", - подчеркивает министерство.

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Республика ИнгушетияОбществоНазрановский районРеспублика Ингушетия
 
 
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