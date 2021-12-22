https://ria.ru/20211222/dispanser-1764986935.html

Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года

Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года - РИА Новости, 22.12.2021

Психоневрологический диспансер в Ингушетии откроют до конца 2021 года

Психоневрологический диспансер, который являлся одним из долгостроев в Ингушетии, сдадут в эксплуатацию до конца года в Назрановском районе, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:29

2021-12-22T20:29

2021-12-22T20:29

общество

назрановский район

республика ингушетия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Психоневрологический диспансер, который являлся одним из долгостроев в Ингушетии, сдадут в эксплуатацию до конца года в Назрановском районе, сообщает региональный минстрой."В селении Плиево близится к завершению строительство психоневрологического диспансера на 100 посещений в смену. Это один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона", - говорится в сообщении.На строительство медучреждения в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" из федерального бюджета было выделено около 650 миллионов рублей. Объект состоит из двух корпусов – поликлиники и стационарного отделения - общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, а стационар - на 150 коек, 20 из которых детские."На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте завершены, рабочими устраняются недоработки, приводится в порядок территория. После ввода в эксплуатацию диспансер будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20211129/ekonomika-1761339310.html

https://ria.ru/20211221/dorogi-1764682852.html

назрановский район

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общество, назрановский район, республика ингушетия