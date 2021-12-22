https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html
Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность
Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность
США не хотят возвращать незаконно отобранную дипломатическую собственность РФ, они предпочли бы возобновить деятельность своего загранпредставительства,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:34
2021-12-22T20:34
2021-12-22T21:40
в мире
сша
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дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США не хотят возвращать незаконно отобранную дипломатическую собственность РФ, они предпочли бы возобновить деятельность своего загранпредставительства, сохраняя ограничения для РФ, но это невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К сожалению, здесь дела обстоят весьма и весьма печально. Наши американские партнёры не хотят возвращать нам оккупированную, незаконно отобранную у нас собственность - в нарушение международных законов", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".По его словам, "конечно, они предпочли бы, наверное, возобновить деятельность своего загранпредставительства, но сохраняя ограничения в наш адрес, что абсолютно невозможно"."Поэтому можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев", - заключил Песков.
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764983229.html
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в мире, сша, россия, дмитрий песков
20:34 22.12.2021 (обновлено: 21:40 22.12.2021)
Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность
Пресс-секретарь Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность