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Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту
Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту - РИА Новости, 22.12.2021
Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту
Депутатские полномочия зампреда Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, задержанного накануне, не могут быть прекращены из-за задержания, но только в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:45
2021-12-22T11:28
происшествия
красноярский край
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
игарка
россия
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Депутатские полномочия зампреда Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, задержанного накануне, не могут быть прекращены из-за задержания, но только в случае судебного решения, объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский."С деятельностью депутата и вице-спикера это не связано. &lt;…&gt; Депутатские полномочия не прекращены. Они могут быть прекращены только после решения суда", - сказал собеседник агентства из парламента.В пресс-службе пояснили, что не осведомлены о деталях и причинах задержания. Также в пресс-службе уточнили, что только после избрания меры пресечения станет понятно, сможет ли Натаров принимать участие в работе парламента.По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антоном, которого в свою очередь заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.
https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html
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происшествия, красноярский край, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, игарка, россия
10:45 22.12.2021 (обновлено: 11:28 22.12.2021)
 
Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту

Вице-спикер красноярского парламента Натаров остается на посту, несмотря на задержание

© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Депутатские полномочия зампреда Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, задержанного накануне, не могут быть прекращены из-за задержания, но только в случае судебного решения, объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.
О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"С деятельностью депутата и вице-спикера это не связано. <…> Депутатские полномочия не прекращены. Они могут быть прекращены только после решения суда", - сказал собеседник агентства из парламента.
В пресс-службе пояснили, что не осведомлены о деталях и причинах задержания. Также в пресс-службе уточнили, что только после избрания меры пресечения станет понятно, сможет ли Натаров принимать участие в работе парламента.
По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антоном, которого в свою очередь заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве.
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Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.
В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".
По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.
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