https://ria.ru/20211222/deputat-1764852661.html

Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту

Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту - РИА Новости, 22.12.2021

Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту

Депутатские полномочия зампреда Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, задержанного накануне, не могут быть прекращены из-за задержания, но только в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:45

2021-12-22T10:45

2021-12-22T11:28

происшествия

красноярский край

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

игарка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764857476_0:3:1500:847_1920x0_80_0_0_2f65de8d6b45c3a3ea0a87e0ed0942f4.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Депутатские полномочия зампреда Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова, задержанного накануне, не могут быть прекращены из-за задержания, но только в случае судебного решения, объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.О задержании слуги народа РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Позднее эти данные подтвердил на заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский."С деятельностью депутата и вице-спикера это не связано. <…> Депутатские полномочия не прекращены. Они могут быть прекращены только после решения суда", - сказал собеседник агентства из парламента.В пресс-службе пояснили, что не осведомлены о деталях и причинах задержания. Также в пресс-службе уточнили, что только после избрания меры пресечения станет понятно, сможет ли Натаров принимать участие в работе парламента.По информации источника РИА Новости, задержание связано с делом сына Сергея Натарова Антоном, которого в свою очередь заключили под домашний арест в 2019 году по обвинению в мошенничестве.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу объявили о пресечении "организованной преступной группы из должностных лиц, представителей политических партийных организаций и руководителей ряда СМИ региона".По данным следствия, участники группы похитили 4 миллиона рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров.

https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

https://realty.ria.ru/20211217/khischenie-1764159380.html

красноярский край

игарка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, игарка, россия