Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии
Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправительственной комиссии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Очередное 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоится в среду в Ереване, российская межведомственная делегация уже прибыла в Ереван и встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского вице-премьера Андрей Матвеев.
"Заседание пройдет под совместным председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и вице-премьер-министра республики Армения Мгера Григоряна", - сообщил Матвеев.
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Перед началом заседания заместитель председателя правительства РФ был принят Пашиняном, с которым обсудил итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2021 году и перспективы его развития.
"Отмечены рост торгового оборота и имеющийся потенциал для интенсификации связей между регионами и расширения диалога деловых кругов двух стран. В ходе беседы Алексей Оверчук и Никол Пашинян обменялись мнениями о работе трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, вице-премьер-министра республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации и перспективах восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа", - добавил Матвеев.
В рамках подготовки заседания 20 декабря прошли консультации экспертов - представителей профильных министерств и ведомств России и Армении. По итогам заседания планируется подписание ряда двусторонних правительственных соглашений.
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