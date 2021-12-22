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Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии

Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии - РИА Новости, 22.12.2021

Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии

Очередное 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоится в среду в Ереване,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:07

2021-12-22T10:07

2021-12-22T10:07

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Очередное 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоится в среду в Ереване, российская межведомственная делегация уже прибыла в Ереван и встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского вице-премьера Андрей Матвеев."Заседание пройдет под совместным председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и вице-премьер-министра республики Армения Мгера Григоряна", - сообщил Матвеев.Перед началом заседания заместитель председателя правительства РФ был принят Пашиняном, с которым обсудил итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2021 году и перспективы его развития."Отмечены рост торгового оборота и имеющийся потенциал для интенсификации связей между регионами и расширения диалога деловых кругов двух стран. В ходе беседы Алексей Оверчук и Никол Пашинян обменялись мнениями о работе трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, вице-премьер-министра республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации и перспективах восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа", - добавил Матвеев.В рамках подготовки заседания 20 декабря прошли консультации экспертов - представителей профильных министерств и ведомств России и Армении. По итогам заседания планируется подписание ряда двусторонних правительственных соглашений.

https://ria.ru/20211220/posol-1764627497.html

https://ria.ru/20211127/peregovory-1761057318.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, алексей оверчук, россия, мгер григорян