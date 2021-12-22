https://ria.ru/20211222/deeskalatsiya-1764937019.html
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 22.12.2021
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины
Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:10
2021-12-22T16:10
2021-12-22T16:41
в мире
украина
берлин (город)
ситуация в днр и лнр
россия
германия
нато
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В целом дело обстоит так, что с оглядкой на вопросы, которые ставит Россия, мы хотим внести вклад в деэскалацию, мы готовы ко всем переговорам", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, готов ли канцлер Олаф Шольц к переговорам по теме российских предложений к странам НАТО и США в январе.Он отметил, что, по его информации, переговоры, которые могут состояться в январе, по теме российских предложений будут происходит не на уровне глав государств, "а на более низком уровне". Хебештрайт добавил, сославшись на слова канцлера Олафа Шольца, что Берлин готов "к любой встрече", в том числе к переговорам в нормандском формате.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html
https://ria.ru/20211215/sholts-1763816637.html
украина
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_285:0:4830:3409_1920x0_80_0_0_1879dfc8cc2a54f878a6870f0a641cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, берлин (город), ситуация в днр и лнр, россия, германия, нато, олаф шольц
16:10 22.12.2021 (обновлено: 16:41 22.12.2021)
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины
Кабмин ФРГ выразил готовность к любым встречам ради деэскалации вокруг Украины