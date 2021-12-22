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Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 22.12.2021
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины
Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:10
2021-12-22T16:41
в мире
украина
берлин (город)
ситуация в днр и лнр
россия
германия
нато
олаф шольц
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В целом дело обстоит так, что с оглядкой на вопросы, которые ставит Россия, мы хотим внести вклад в деэскалацию, мы готовы ко всем переговорам", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, готов ли канцлер Олаф Шольц к переговорам по теме российских предложений к странам НАТО и США в январе.Он отметил, что, по его информации, переговоры, которые могут состояться в январе, по теме российских предложений будут происходит не на уровне глав государств, "а на более низком уровне". Хебештрайт добавил, сославшись на слова канцлера Олафа Шольца, что Берлин готов "к любой встрече", в том числе к переговорам в нормандском формате.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html
https://ria.ru/20211215/sholts-1763816637.html
украина
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в мире, украина, берлин (город), ситуация в днр и лнр, россия, германия, нато, олаф шольц
16:10 22.12.2021 (обновлено: 16:41 22.12.2021)
 
Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины

Кабмин ФРГ выразил готовность к любым встречам ради деэскалации вокруг Украины

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В целом дело обстоит так, что с оглядкой на вопросы, которые ставит Россия, мы хотим внести вклад в деэскалацию, мы готовы ко всем переговорам", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, готов ли канцлер Олаф Шольц к переговорам по теме российских предложений к странам НАТО и США в январе.
Флаги Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 10:39
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
Он отметил, что, по его информации, переговоры, которые могут состояться в январе, по теме российских предложений будут происходит не на уровне глав государств, "а на более низком уровне". Хебештрайт добавил, сославшись на слова канцлера Олафа Шольца, что Берлин готов "к любой встрече", в том числе к переговорам в нормандском формате.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 12:27
Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
 
В миреУкраинаБерлин (город)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияГерманияНАТООлаф Шольц
 
 
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