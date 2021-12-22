https://ria.ru/20211222/deeskalatsiya-1764937019.html

Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины

Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 22.12.2021

Кабмин ФРГ выразил заинтересованность в деэскалации вокруг Украины

Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:10

2021-12-22T16:10

2021-12-22T16:41

в мире

украина

берлин (город)

ситуация в днр и лнр

россия

германия

нато

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Берлин готов к любым переговорам для деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В целом дело обстоит так, что с оглядкой на вопросы, которые ставит Россия, мы хотим внести вклад в деэскалацию, мы готовы ко всем переговорам", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, готов ли канцлер Олаф Шольц к переговорам по теме российских предложений к странам НАТО и США в январе.Он отметил, что, по его информации, переговоры, которые могут состояться в январе, по теме российских предложений будут происходит не на уровне глав государств, "а на более низком уровне". Хебештрайт добавил, сославшись на слова канцлера Олафа Шольца, что Берлин готов "к любой встрече", в том числе к переговорам в нормандском формате.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html

https://ria.ru/20211215/sholts-1763816637.html

украина

берлин (город)

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, берлин (город), ситуация в днр и лнр, россия, германия, нато, олаф шольц