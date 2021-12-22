https://ria.ru/20211222/chelyabinsk-1764832639.html

В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода

В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода - РИА Новости, 22.12.2021

В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода

Отвод магистрального газопровода загорелся в ночь на среду в Чебаркульском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, горение ликвидировали... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T05:14

2021-12-22T05:14

2021-12-22T05:48

происшествия

челябинская область

чебаркуль

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Отвод магистрального газопровода загорелся в ночь на среду в Чебаркульском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, горение ликвидировали спустя почти четыре часа, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в 01.16 мск 22 декабря в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороге М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое."Данный участок - отвод (Чебаркуль – Катав-Ивановск) от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары - Ужгород), подземный, диаметром 500 мм, глубина залегания 1 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода", - говорится в сообщении.Угрозы населённым пунктам и жилым домам нет, до них 2 километра, уточняется в сообщении.Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, проводится переключение на резервную схему, погибших, травмированных нет, поясняется в сообщении.Пресс-центр уточняет, что в 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано. Пожар тушили 58 человек и 18 машин.По данным пресс-центра, произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы. На месте работают специалисты Красногорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, в течение часа система выйдет на нормативные показатели.

https://ria.ru/20211216/chelyabinsk-1763971035.html

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происшествия, челябинская область, чебаркуль, россия