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В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода
В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода - РИА Новости, 22.12.2021
В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода
Отвод магистрального газопровода загорелся в ночь на среду в Чебаркульском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, горение ликвидировали... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T05:14
2021-12-22T05:48
происшествия
челябинская область
чебаркуль
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Отвод магистрального газопровода загорелся в ночь на среду в Чебаркульском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, горение ликвидировали спустя почти четыре часа, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в 01.16 мск 22 декабря в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороге М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое."Данный участок - отвод (Чебаркуль – Катав-Ивановск) от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары - Ужгород), подземный, диаметром 500 мм, глубина залегания 1 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода", - говорится в сообщении.Угрозы населённым пунктам и жилым домам нет, до них 2 километра, уточняется в сообщении.Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, проводится переключение на резервную схему, погибших, травмированных нет, поясняется в сообщении.Пресс-центр уточняет, что в 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано. Пожар тушили 58 человек и 18 машин.По данным пресс-центра, произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы. На месте работают специалисты Красногорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, в течение часа система выйдет на нормативные показатели.
https://ria.ru/20211216/chelyabinsk-1763971035.html
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происшествия, челябинская область, чебаркуль, россия
05:14 22.12.2021 (обновлено: 05:48 22.12.2021)
 
В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода

В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода, никто не пострадал

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Отвод магистрального газопровода загорелся в ночь на среду в Чебаркульском районе Челябинской области, угрозы населенным пунктам нет, горение ликвидировали спустя почти четыре часа, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в 01.16 мск 22 декабря в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороге М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое.
"Данный участок - отвод (Чебаркуль – Катав-Ивановск) от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары - Ужгород), подземный, диаметром 500 мм, глубина залегания 1 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода", - говорится в сообщении.
Угрозы населённым пунктам и жилым домам нет, до них 2 километра, уточняется в сообщении.
Бригада газовой службы перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, проводится переключение на резервную схему, погибших, травмированных нет, поясняется в сообщении.
Пресс-центр уточняет, что в 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано. Пожар тушили 58 человек и 18 машин.
По данным пресс-центра, произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы. На месте работают специалисты Красногорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, в течение часа система выйдет на нормативные показатели.
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ПроисшествияЧелябинская областьЧебаркульРоссия
 
 
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