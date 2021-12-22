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Трем регионам выделили средства на сбалансированность бюджетов

Трем регионам выделили средства на сбалансированность бюджетов - РИА Новости, 22.12.2021

Трем регионам выделили средства на сбалансированность бюджетов

Правительство России выделило более 3 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов трех субъектов РФ в 2021 году, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:39

2021-12-22T22:39

2021-12-22T22:39

экономика

севастополь

еврейская автономная область

республика ингушетия

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 3 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов трех субъектов РФ в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год в размере 3 186 707,8 тысячи рублей", - говорится в документе.Согласно распоряжению, Ингушетия получит 890,734 миллиона рублей, Севастополь - 382,5 миллиона, а Еврейская автономная область - 1,913 миллиарда.

https://ria.ru/20211218/pomosch-1764365855.html

севастополь

еврейская автономная область

республика ингушетия

россия

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экономика, севастополь, еврейская автономная область, республика ингушетия, россия