https://ria.ru/20211222/blokirovka-1765010355.html

Сенатор прокомментировал блокировку канала RT в Германии

Сенатор прокомментировал блокировку канала RT в Германии - РИА Новости, 22.12.2021

Сенатор прокомментировал блокировку канала RT в Германии

Россия будет добиваться рассмотрения вопроса о запрете немецкого канала RT в уполномоченных европейских структурах, в том числе ОБСЕ и Совете Европы, заявил... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:27

2021-12-22T22:27

2021-12-22T22:27

в мире

берлин (город)

москва

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обсе

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет добиваться рассмотрения вопроса о запрете немецкого канала RT в уполномоченных европейских структурах, в том числе ОБСЕ и Совете Европы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Западные СМИ утратили свою конкурентоспособность", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия-24". Косачев добавил, что они привыкли действовать в своем мейнстриме, в этой связи уже не могут конкурировать с альтернативными точками зрениями, поэтому задействуются подобные "чисто административные, нерыночные меры".Сенатор подчеркнул, что RT "высококачественный медийный продукт", который представляет опасность для многолетней кампании по промыванию мозгов западных обывателей. Косачев назвал позицию по отношению к RT "неправовой".Политик считает, что подобная ситуация должна рассматриваться уполномоченными международными структурами, в том числе европейскими - ОБСЕ и в Совете Европы. "Мы будем добиваться такого рассмотрения", - заключил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила. что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

https://ria.ru/20211222/rt-1764981876.html

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в мире, берлин (город), москва, константин косачев, совет европы, сергей лавров, мария захарова, обсе, россия