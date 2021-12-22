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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211222/blagoustroystvo-1765047905.html
Работы па благоустройству сургутских поселений стартуют весной
Работы па благоустройству сургутских поселений стартуют весной - РИА Новости, 23.12.2021
Работы па благоустройству сургутских поселений стартуют весной
Весной 2022 года начнутся работы по шести проектам благоустройства поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа, сообщил глава Сургутского района... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T10:19
2021-12-23T10:21
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГТ, 22 дек – РИА Новости. Весной 2022 года начнутся работы по шести проектам благоустройства поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."У нас в работе, как и в прошлом году, снова шесть проектов. Первые два из них — победители рейтингового голосования. Речь идет о сквере в пятом микрорайоне Лянтора и Аллее "Московская" в Федоровском", - сказал Трубецкой.По его словам, самым сложным и дорогим проектом станет сквер в городе Лянтор."Сквер будет располагаться между домами на месте пустыря. Жители очень просили сделать там зону для прогулок и отдыха. Реализацию разбили на три года: начнем в 2022, закончим в 2024. Финансирование уже определили — это чуть больше 100 миллионов рублей", - сказал Трубецкой.В Фёдоровском проект не такой масштабный, поэтому аллея, по словам главы района, будет благоустроена в течение 2022 года.На все эти объекты, по словам главы администрации, предусмотрено финансирование в размере 195 миллионов рублей. 90% от этой суммы — средства Сургутского района.
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сургутский район, лянтор, благоустройство
10:19 22.12.2021 (обновлено: 10:21 23.12.2021)
 

Работы па благоустройству сургутских поселений стартуют весной

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
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ЕКАТЕРИНБУРГТ, 22 дек – РИА Новости. Весной 2022 года начнутся работы по шести проектам благоустройства поселений в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"У нас в работе, как и в прошлом году, снова шесть проектов. Первые два из них — победители рейтингового голосования. Речь идет о сквере в пятом микрорайоне Лянтора и Аллее "Московская" в Федоровском", - сказал Трубецкой.
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По его словам, самым сложным и дорогим проектом станет сквер в городе Лянтор.
"Сквер будет располагаться между домами на месте пустыря. Жители очень просили сделать там зону для прогулок и отдыха. Реализацию разбили на три года: начнем в 2022, закончим в 2024. Финансирование уже определили — это чуть больше 100 миллионов рублей", - сказал Трубецкой.
В Фёдоровском проект не такой масштабный, поэтому аллея, по словам главы района, будет благоустроена в течение 2022 года.
"В Русскинской продолжим расширять парк Этноград. В Лямина разместим площадку с игровой зоной, спортивными объектами, прогулочными дорожками, освещением и видеонаблюдением. В Нижнесортымском появится детская площадка, в Ульт-Ягуне — Кедропарк", - сообщил Трубецкой.
На все эти объекты, по словам главы администрации, предусмотрено финансирование в размере 195 миллионов рублей. 90% от этой суммы — средства Сургутского района.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЛянторБлагоустройство
 
 
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