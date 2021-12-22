15:33 22.12.2021 (обновлено: 17:22 22.12.2021)
S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе
Авиакомпания S7 первой в России совершила рейс на биотопливе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости.
"S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта. На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF (sustainable aviation fuel), а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%", - сообщили в пресс-службе компании.
Там рассказали, что в среду S7 получила в свой парк 37-й самолет модификации Neo. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны).
"Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе", - прокомментировала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.
18 октября, 08:00Против России готовят экотеррористов