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S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе
S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе - РИА Новости, 22.12.2021
S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе
Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:33
2021-12-22T17:22
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости."S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта. На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF (sustainable aviation fuel), а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%", - сообщили в пресс-службе компании.Там рассказали, что в среду S7 получила в свой парк 37-й самолет модификации Neo. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны)."Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе", - прокомментировала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.
https://ria.ru/20210216/biotoplivo-1597717371.html
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экономика, технологии, s7 airlines, s7 group, airbus, россия, новости - туризм
15:33 22.12.2021 (обновлено: 17:22 22.12.2021)
 
S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе

Авиакомпания S7 первой в России совершила рейс на биотопливе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании S7 во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости.
"S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта. На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF (sustainable aviation fuel), а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%", - сообщили в пресс-службе компании.
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Там рассказали, что в среду S7 получила в свой парк 37-й самолет модификации Neo. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны).
"Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе", - прокомментировала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.
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