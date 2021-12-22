https://ria.ru/20211222/biotoplivo-1764928154.html

S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе

S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе - РИА Новости, 22.12.2021

S7 первой из российских авиакомпаний совершила рейс на биотопливе

Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:33

2021-12-22T15:33

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первый в истории рейс российской авиакомпании на биотопливе приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости."S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта. На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF (sustainable aviation fuel), а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%", - сообщили в пресс-службе компании.Там рассказали, что в среду S7 получила в свой парк 37-й самолет модификации Neo. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны)."Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе", - прокомментировала гендиректор S7 Group Татьяна Филева.

https://ria.ru/20210216/biotoplivo-1597717371.html

https://ria.ru/20211018/malm-1754936911.html

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экономика, технологии, s7 airlines, s7 group, airbus, россия, новости - туризм