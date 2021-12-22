Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20211222/biotekhnologii-1764987822.html
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе - РИА Новости, 22.12.2021
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе
Кировская область может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:14
2021-12-22T20:14
кировская область
кировская область
игорь васильев
киров
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/17/1474011785_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da2cc01611293a603178bde76fa1bfd9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Кировская область может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев.Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" в среду принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Главной темой мероприятия, которое проходило под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, стала роль регионов в научно-технологическом развитии страны."Тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области. Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России. В Кирове в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис". Также мы работаем над созданием особой экономической зоны биофармацевтической направленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева по итогам встречи.Он отметил, что в границах особой экономической зоны "Биополис" планируется создать целый муниципальный округ. Там уже сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная и производственная."В результате реализации всего комплекса мероприятий в рамках создания "Биополиса" планируется привлечь порядка 18 миллиардов рублей внебюджетных средств и 2,5 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Средства будут направлены на создание полного комплекса инфраструктуры, 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест", – рассказал губернатор Кировской области.Проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и среди 13 проектов аналогичной направленности Приволжского федерального округа занял 1-е место. В настоящее время регион формирует заявку на создание особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России.
https://ria.ru/20211201/kirov-1761703370.html
кировская область
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/17/1474011785_224:0:2891:2000_1920x0_80_0_0_76d30b650e8326087d8b18ae270bef44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, игорь васильев, киров, дмитрий чернышенко, россия
20:14 22.12.2021
 
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе

Глава Кировской области Васильев: регион может стать драйвером в развитии биотехнологий

© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Кировская область может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев.
Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" в среду принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Главной темой мероприятия, которое проходило под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, стала роль регионов в научно-технологическом развитии страны.
"Тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области. Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России. В Кирове в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис". Также мы работаем над созданием особой экономической зоны биофармацевтической направленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева по итогам встречи.
Он отметил, что в границах особой экономической зоны "Биополис" планируется создать целый муниципальный округ. Там уже сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная и производственная.
"В результате реализации всего комплекса мероприятий в рамках создания "Биополиса" планируется привлечь порядка 18 миллиардов рублей внебюджетных средств и 2,5 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Средства будут направлены на создание полного комплекса инфраструктуры, 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест", – рассказал губернатор Кировской области.
Проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и среди 13 проектов аналогичной направленности Приволжского федерального округа занял 1-е место. В настоящее время регион формирует заявку на создание особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России.
Мост через реку Вятку в г. Кирове
1 декабря, 18:24Кировская область
Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют по нацпроекту "Экология"
 
Кировская областьКировская областьИгорь ВасильевКировДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины