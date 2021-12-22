https://ria.ru/20211222/biotekhnologii-1764987822.html
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе - РИА Новости, 22.12.2021
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе
Кировская область может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:14
2021-12-22T20:14
2021-12-22T20:14
кировская область
кировская область
игорь васильев
киров
дмитрий чернышенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Кировская область может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев.Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" в среду принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Главной темой мероприятия, которое проходило под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, стала роль регионов в научно-технологическом развитии страны."Тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области. Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России. В Кирове в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис". Также мы работаем над созданием особой экономической зоны биофармацевтической направленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева по итогам встречи.Он отметил, что в границах особой экономической зоны "Биополис" планируется создать целый муниципальный округ. Там уже сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная и производственная."В результате реализации всего комплекса мероприятий в рамках создания "Биополиса" планируется привлечь порядка 18 миллиардов рублей внебюджетных средств и 2,5 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Средства будут направлены на создание полного комплекса инфраструктуры, 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест", – рассказал губернатор Кировской области.Проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и среди 13 проектов аналогичной направленности Приволжского федерального округа занял 1-е место. В настоящее время регион формирует заявку на создание особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России.
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кировская область, игорь васильев, киров, дмитрий чернышенко, россия
Кировский губернатор рассказал о развитии биотехнологий в регионе
Глава Кировской области Васильев: регион может стать драйвером в развитии биотехнологий
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Кировская область
может стать драйвером в развитии биотехнологий, заявил глава региона Игорь Васильев
.
Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" в среду принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Главной темой мероприятия, которое проходило под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко
, стала роль регионов в научно-технологическом развитии страны.
"Тема развития научно-образовательных центров особенно актуальна для Кировской области. Наш регион – исторически сложившийся центр биотехнологий России
. В Кирове
в 1944 году начался промышленный выпуск первого в стране пенициллина. В 2019 году в нашем регионе создан научно-образовательный центр мирового уровня "Биополис". Также мы работаем над созданием особой экономической зоны биофармацевтической направленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева по итогам встречи.
Он отметил, что в границах особой экономической зоны "Биополис" планируется создать целый муниципальный округ. Там уже сформирован современный научно-производственный комплекс, планируется строительство филиала института имени Чумакова – мирового лидера по разработке вакцин. Также появится необходимая для комфортной жизни и работы инфраструктура: социальная, жилищная и производственная.
"В результате реализации всего комплекса мероприятий в рамках создания "Биополиса" планируется привлечь порядка 18 миллиардов рублей внебюджетных средств и 2,5 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Средства будут направлены на создание полного комплекса инфраструктуры, 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест", – рассказал губернатор Кировской области.
Проект "Биополис" вошел в окружную инициативу "Технополисы Поволжья" и среди 13 проектов аналогичной направленности Приволжского федерального округа занял 1-е место. В настоящее время регион формирует заявку на создание особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России.