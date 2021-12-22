https://ria.ru/20211222/biometriya-1764868032.html
ГД приняла закон о создании государственной системы биометрических данных
ГД приняла закон о создании государственной системы биометрических данных - РИА Новости, 22.12.2021
ГД приняла закон о создании государственной системы биометрических данных
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:52
2021-12-22T11:52
2021-12-22T11:52
общество
технологии
наука
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Согласно тексту поправок, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.Также предусматривается возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство РФ.Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь данные государственные информационные системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных в ней данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.Кроме этого, с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов применения таких систем, поскольку в законе в настоящее время заложен подход применения биометрических персональных данных, который с учетом указания президента РФ требует существенных изменений, которые планируется осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.
https://ria.ru/20211112/putin-1758829540.html
https://ria.ru/20211103/biometriya-1757592489.html
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общество, технологии, наука, владимир путин, госдума рф, россия, биометрия
ГД приняла закон о создании государственной системы биометрических данных
Госдума приняла закон о создании единой государственной системы биометрических данных
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.
Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Согласно тексту поправок, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.
Также предусматривается возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство РФ.
Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь данные государственные информационные системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных в ней данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.
Кроме этого, с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов применения таких систем, поскольку в законе в настоящее время заложен подход применения биометрических персональных данных, который с учетом указания президента РФ требует существенных изменений, которые планируется осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.