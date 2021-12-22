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Эксперты обсудили вопросы создание регистров и биобанка редких болезней

Эксперты обсудили вопросы создание регистров и биобанка редких болезней - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперты обсудили вопросы создание регистров и биобанка редких болезней

Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ) и ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" 20 декабря организовали экспертную онлайн-дискуссию с... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:53

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2021-12-22T12:53

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МОСКВА, 22 дек - Всероссийское общество орфанных заболеваний. Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ) и ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" 20 декабря организовали экспертную онлайн-дискуссию с представителями органов власти, ученых и врачей на тему перспектив развития регистров и биобанка по редким заболеваниям.Руководитель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ), доктор медицинских наук Екатерина Захарова отметила, что редким заболеваниям в России сейчас уделяется повышенное внимание. Вместе с тем, достоверных данных о количестве пациентов, оценок успешности применяемой терапии практически нет. Полноценный регистр нужен всем участникам здравоохранения для повышения качества планирования бюджета и развития государственной системы помощи пациентам с орфанными заболеваниями, допуска на рынок новых инновационных препаратов, разработки препаратов для болезней, пока не имеющих лечения, подбора препаратов для конкретных мутаций с целью повышения эффективности лечения. Также не достаточно ведется работ по изучению этих болезней, что связано с их редкостью, небольшим числом пациентов в отдельной стране.Настоящий прорыв в лечении орфанных заболеваний специалисты связывают с созданием крупнейшего в России биобанка, который получил название "Всероссийская коллекция биологических образцов наследственных болезней". Проект создания биобанка будет реализован в рамках мероприятий федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы и поддержан грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.Научный сотрудник ФГБНУ Медико-генетического научного центра им. Н.П. Бочкова (ФГБНУ МГНЦ) Петр Спарбер рассказал, что уже сейчас на базе биобанка создан сетевой центр коллективного пользования, объединяющий биологические коллекции ФГБНУ "МГНЦ" им. Бочкова и соисполнителей проекта НИИ медицинской генетики Томского национально исследовательского медицинского центра.За время реализации проекта планируется пополнить коллекцию 30 000 биологическими образцами от пациентов с генетическими заболеваниями, получить около 700 первичных клеточных культур и около 130 производных первичных культур, включая кишечные, легочные, печеночные органоиды и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.Это позволит расширить прикладные и фундаментальные научные исследования в области орфанных болезней. Исследования с использованием биологических образцов коллекции могут стать основой для разработки новых лекарственных препаратов, которые изменят качество жизни многих пациентов с редкими заболеваниями. Одной из основных задач проекта является повышение доступности биологической коллекции как для внутренних, так и для внешних пользователей.Планирование помощи орфанным пациентам не может осуществляться без наличия полноценного регистра. Об этом на встрече говорили все ведущие эксперты.Об опыте развития регистра и практическом применении данных рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики Центральной государственной медицинской академии УД Президента РФ, врач-кардиолог Елена Данковцева."Регистр позволяет оценить, как лечение влияет на качество жизни и кардинально меняет прогноз заболевания. Появилась возможность выявить распространенность ЛАГ и ХТЭЛГ, в том числе сравнивая данные с зарубежными регистрами. Собственные данные позволяют проводить исследования. Сейчас мы готовы двигаться дальше и сильно нуждаемся в создании полноценных регистров, в том числе с клиническим генетическим компонентом", — подчеркнула Данковцева.Заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Роза Ягудина считает, что нужно определиться с тем, кто будет вести регистр, финансировать, поддерживать эту работу и определять ее эффективность. "Насколько сложным может оказаться менеджмент нового регистра станет понятно после согласования степени детализации информации. Где-то лабораторным методом можно определить результаты лечения, а где-то очевидным образом меняется качество жизни пациента. Встает вопрос — действительно ли нужно перегружать регистр или дополнительная информация может быть доступна, допустим, в электронной истории болезни".Также Роза Ягудина отметила, что, возможно, начать стоит с ведения регистра для отдельной нозологии, распространив затем полученный опыт на все орфанные заболевания.В настоящее время на государственном уровне ведется учет пациентов, заболевания которых попадают в два регистра, — регистр редких жизнеугрожающих заболеваний (в нем 17 заболеваний) и регистр высокозатратных нозологий (14 заболеваний). При этом редких заболеваний гораздо больше, чем включают эти перечни.Юрист, член "Национального Совета экспертов по редким заболеваниям", член экспертного совета Госдумы по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья Смирнова выступила с анализом законодательной среды и инициативой о возможных путях создания полноценных регистров.Существующие регистры охватывают только 28 заболеваний. Еще по 44 заболеваниям ведет собственный информационный ресурс фонд "Круг добра", информация в котором ограничена до наступления совершеннолетия пациентов. Существуют также различные неофициальные регистры и реестры. Но большинство орфанных заболеваний остаются за пределами федеральных регистров.По словам Натальи Смирновой, одним из путей развития ситуации может быть погружение в регистр редких жизнеугрожающих заболеваний тех заболеваний, что не включены в федеральные регистры. Таким образом, вся информация по жизнеугрожающим заболеваниям будет обобщена в одном регистре, что позволит планировать перенос этих пациентов на обеспечение на федеральном уровне. Заболевания, лечение которых сейчас осуществляется фондом "Круг добра", могут быть включены в программу жизнеугрожающих заболеваний или программу высокозатратных нозологий.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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пресс-релизы