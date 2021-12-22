https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1765015876.html

Кремль надеется в январе получить ответы на предложения по безопасности

Кремль надеется в январе получить ответы на предложения по безопасности - РИА Новости, 22.12.2021

Кремль надеется в январе получить ответы на предложения по безопасности

Москва надеется получить в январе конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:04

2021-12-22T23:04

2021-12-22T23:04

сша

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва надеется получить в январе конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Уже согласованы форматы переговоров. В январе, будем надеяться, они начнутся. И будем надеяться, что мы получим конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы", - сказал он в эфире "России 24". Он добавил, что после этого станет ясно, есть ли фундамент для подготовки общения лидеров России и США.

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764892582.html

сша

москва

россия

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сша, москва, дмитрий песков, россия