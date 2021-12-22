https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1765011976.html

Боррель и Блинкен назвали условия для переговоров с Россией по безопасности

Боррель и Блинкен назвали условия для переговоров с Россией по безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

Боррель и Блинкен назвали условия для переговоров с Россией по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили, что любые будущие переговоры с РФ по европейской безопасности будут проходить в РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-22T22:41

2021-12-22T22:41

2021-12-23T00:52

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БРЮССЕЛЬ/ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили, что любые будущие переговоры с РФ по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Евросоюза, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы."Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе…. Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза", - говорится в документе по итогам переговоров Борреля и Блинкена.В свою очередь, госдеп распространил заявление о том, что оба лидера согласились в необходимости поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины против "дальнейшей военной агрессии России", которую Москва отрицает.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.После этого Боррель выразил опасения, что Россия намерена "исключить" европейские страны из переговоров по безопасности. По его мнению, Россия "может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе", а также для того, чтобы исключить ЕС из этих дискуссий. Он также отметил, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий.

https://ria.ru/20211222/sammit-1764995548.html

https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html

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в мире, сша, евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель, россия, европа, сергей рябков, нато