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ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель
ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 22.12.2021
ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель
Евросоюз будет взаимодействовать с США и НАТО, чтобы гарантировать, что его интересы учитываются при переговорах с РФ по европейской безопасности, заявил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:41
2021-12-22T20:01
в мире
сша
нато
россия
европа
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Евросоюз будет взаимодействовать с США и НАТО, чтобы гарантировать, что его интересы учитываются при переговорах с РФ по европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы гарантировать обеспечение своих интересов в любых возможных переговорах с Россией по вопросам европейской безопасности", - говорится в распространенном заявлении.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
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в мире, сша, нато, россия, европа, евросоюз, жозеп боррель
19:41 22.12.2021 (обновлено: 20:01 22.12.2021)
 
ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель

Боррель: ЕС будет взаимодействовать с США и НАТО при переговорах с Россией по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Евросоюз будет взаимодействовать с США и НАТО, чтобы гарантировать, что его интересы учитываются при переговорах с РФ по европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы гарантировать обеспечение своих интересов в любых возможных переговорах с Россией по вопросам европейской безопасности", - говорится в распространенном заявлении.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:55
Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
 
В миреСШАНАТОРоссияЕвропаЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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