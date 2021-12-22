https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764983229.html

ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель

ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель - РИА Новости, 22.12.2021

ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель

Евросоюз будет взаимодействовать с США и НАТО, чтобы гарантировать, что его интересы учитываются при переговорах с РФ по европейской безопасности, заявил... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:41

2021-12-22T19:41

2021-12-22T20:01

в мире

сша

нато

россия

европа

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Евросоюз будет взаимодействовать с США и НАТО, чтобы гарантировать, что его интересы учитываются при переговорах с РФ по европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы гарантировать обеспечение своих интересов в любых возможных переговорах с Россией по вопросам европейской безопасности", - говорится в распространенном заявлении.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764885428.html

сша

россия

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в мире, сша, нато, россия, европа, евросоюз, жозеп боррель