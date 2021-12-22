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Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой - РИА Новости, 22.12.2021
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:48
2021-12-22T18:48
2021-12-22T18:56
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министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
марк милли
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщает Пентагон."Военные руководители обсудили обеспокоенности в сфере региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного комитета.Телефонный разговор стал продолжением коммуникации между военными руководителями, направленной на снижение рисков и разрешению конфликтов."В соответствии с прошлой практикой, оба согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора", - указывает пресс-служба.
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сша, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, марк милли, россия
18:48 22.12.2021 (обновлено: 18:56 22.12.2021)
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ США Милли региональную безопасность