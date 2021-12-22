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Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой

Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой - РИА Новости, 22.12.2021

Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:48

2021-12-22T18:48

2021-12-22T18:56

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

в мире

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валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил региональную безопасность в телефонном разговоре с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщает Пентагон."Военные руководители обсудили обеспокоенности в сфере региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы объединенного комитета.Телефонный разговор стал продолжением коммуникации между военными руководителями, направленной на снижение рисков и разрешению конфликтов."В соответствии с прошлой практикой, оба согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора", - указывает пресс-служба.

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