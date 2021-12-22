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В МИД надеются, что предложения по безопасности будут восприняты всерьез
В МИД надеются, что предложения по безопасности будут восприняты всерьез - РИА Новости, 22.12.2021
В МИД надеются, что предложения по безопасности будут восприняты всерьез
Россия надеется, что предложения по гарантиям безопасности будут восприняты в НАТО всерьёз, со своей стороны Москва готова делать все, чтобы ее поняли, заявил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:16
2021-12-22T13:16
в мире
сша
владимир путин
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеется, что предложения по гарантиям безопасности будут восприняты в НАТО всерьёз, со своей стороны Москва готова делать все, чтобы ее поняли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На этот раз, как сказал президент (Владимир) Путин, мы настаиваем на юридически обязывающих гарантиях, при понимании в то же время, что Запад, если ему захочется, может и юридические гарантии нарушить и выйти из этих договоренностей, как это бывало и с договором по противоракетной обороне (ПРО), с договором по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), договором по открытому небу (ДОН). Но тем не менее юридические гарантии все же, их несколько сложнее заматывать и забалтывать, как он выразился, чем устные и политические зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе и будем делать все, чтобы нас поняли", - сказал он в интервью Russia Today.По его словам, угрозы нагнетаются вокруг России в течение последних десятилетий на постоянной основе, военная инфраструктура НАТО вплотную приближается к российским границам."Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте Россия - НАТО", - добавил Лавров.Он подчеркнул, что определенное согласие между Москвой и Вашингтоном в плане задействования трех треков для переговоров, достигнуто, а по содержанию еще предстоит "огромная работа".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обнародовала проекты соглашений по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой. Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764799523.html
https://ria.ru/20211221/lavrov-1764723037.html
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в мире, сша, владимир путин, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, россия
13:16 22.12.2021
 
В МИД надеются, что предложения по безопасности будут восприняты всерьез

Глава МИД Лавров: Россия надеется, что предложения по безопасности воспримут всерьез

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеется, что предложения по гарантиям безопасности будут восприняты в НАТО всерьёз, со своей стороны Москва готова делать все, чтобы ее поняли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На этот раз, как сказал президент (Владимир) Путин, мы настаиваем на юридически обязывающих гарантиях, при понимании в то же время, что Запад, если ему захочется, может и юридические гарантии нарушить и выйти из этих договоренностей, как это бывало и с договором по противоракетной обороне (ПРО), с договором по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), договором по открытому небу (ДОН). Но тем не менее юридические гарантии все же, их несколько сложнее заматывать и забалтывать, как он выразился, чем устные и политические зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе и будем делать все, чтобы нас поняли", - сказал он в интервью Russia Today.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 19:14
Путин и Шольц обсудили предложения России по гарантиям безопасности
По его словам, угрозы нагнетаются вокруг России в течение последних десятилетий на постоянной основе, военная инфраструктура НАТО вплотную приближается к российским границам.
"Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте Россия - НАТО", - добавил Лавров.
Он подчеркнул, что определенное согласие между Москвой и Вашингтоном в плане задействования трех треков для переговоров, достигнуто, а по содержанию еще предстоит "огромная работа".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обнародовала проекты соглашений по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ и чтобы работа была открытой. Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:25
Лавров назвал цель российских предложений по безопасности
 
В миреСШАВладимир ПутинНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария ЗахароваРоссия
 
 
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