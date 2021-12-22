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Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров
Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:55
2021-12-22T13:08
россия
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
безопасность
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент (РФ Владимир) Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764882731.html
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россия, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, безопасность
12:55 22.12.2021 (обновлено: 13:08 22.12.2021)
 
Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент (РФ Владимир) Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:48
В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:19
Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ
 
РоссияСШАНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВ миреБезопасность
 
 
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