https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764885428.html

Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021

Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность, заявил Лавров

Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:55

2021-12-22T12:55

2021-12-22T13:08

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент (РФ Владимир) Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764882731.html

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россия, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, безопасность