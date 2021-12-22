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В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон
В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон
Четкие сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности назвать невозможно, главное, чтобы они не превратились в переговорный марафон, заявил... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:48
2021-12-22T13:20
в мире
дмитрий песков
сша
вашингтон (город)
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четкие сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности назвать невозможно, главное, чтобы они не превратились в переговорный марафон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в такой марафон переговорный", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что нет смысла называть четкие сроки, факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет совершенно очевиден.Идеи РФ по гарантиям безопасности предельно четкие, в РФ хотели бы надеяться, что на переговоры визави тоже прибудут с четкими посылами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши предложения конкретно и предельно четко сформулированы. Переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы, конечно, хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры - что уже позитивно - наши партнеры, наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764726582.html
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в мире, дмитрий песков, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, россия
12:48 22.12.2021 (обновлено: 13:20 22.12.2021)
 
В Кремле призвали не превращать переговоры по безопасности в марафон

Пресс-секретарь Песков призвал не превращать переговоры по безопасности в марафон

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четкие сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности назвать невозможно, главное, чтобы они не превратились в переговорный марафон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:33
Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности
"Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в такой марафон переговорный", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что нет смысла называть четкие сроки, факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет совершенно очевиден.
Идеи РФ по гарантиям безопасности предельно четкие, в РФ хотели бы надеяться, что на переговоры визави тоже прибудут с четкими посылами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши предложения конкретно и предельно четко сформулированы. Переданы Вашингтону и другим европейским столицам. Мы, конечно, хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры - что уже позитивно - наши партнеры, наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - сказал он журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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