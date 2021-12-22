https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764874131.html

Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ

Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ - РИА Новости, 22.12.2021

Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ

Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:19

2021-12-22T12:19

2021-12-22T12:30

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

обсе

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Как отметил министр, вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасностиРоссия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764850681.html

https://ria.ru/20211221/putin-1764727471.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, россия, сша, нато