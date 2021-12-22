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Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ
Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ - РИА Новости, 22.12.2021
Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ
Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:19
2021-12-22T12:19
2021-12-22T12:30
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москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.Как отметил министр, вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасностиРоссия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, россия, сша, нато
12:19 22.12.2021 (обновлено: 12:30 22.12.2021)
Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ
Глава МИД Лавров: Россия вынесет вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ