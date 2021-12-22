https://ria.ru/20211222/bespilotnik-1764946577.html

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник-корректировщик украинских силовиков

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник-корректировщик украинских силовиков - РИА Новости, 22.12.2021

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник-корректировщик украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, который они намеревались использовать для... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:44

2021-12-22T16:44

2021-12-22T16:44

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, который они намеревались использовать для корректировки огня у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Антон Микужис.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Вчера в данном районе (подконтрольного Киеву Светлодарска – ред.) была предпринята попытка провокационного обстрела наших позиций... Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады (украинских силовиков – ред.) использовали БПЛА квадракоптерного типа… Беспилотник противника был сбит и упал в межпозиционном пространстве", - сказал Микужис.Он считает, что украинские силовики хотели спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, который должны были зафиксировать украинские журналисты, работающие в том районе. "В итоге готовившаяся провокация не увенчалась успехом", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

https://ria.ru/20211221/plennye-1764813546.html

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луганская народная республика

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр