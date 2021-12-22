https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764946713.html

Внешние силы стремятся разделить белорусов, заявили в Минске

Внешние силы стремятся разделить белорусов, заявили в Минске - РИА Новости, 22.12.2021

Внешние силы стремятся разделить белорусов, заявили в Минске

Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что внешние силы все еще хотят уничтожить белорусскую государственность. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:44

2021-12-22T16:44

2021-12-22T16:44

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что внешние силы все еще хотят уничтожить белорусскую государственность."Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Беларуси - мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика - их главные мишени", - заявила Кочанова, выступая перед парламентариями в среду в Минске. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента в своем Telegram-канале.Кочанова отметила, что "белорусов стремятся разделить по любому поводу — будь то углубление интеграции в рамках Союзного государства (с Россией – ред.), обновление конституции, миграционный вопрос или все тот же коронавирус". "Очевидно — нас не оставят в покое. В условиях масштабной и интенсивной гибридной войны, которая развязана против нашей страны, мы должны быть готовы к реагированию на самые непредсказуемые вызовы", - сказал спикер верхней палаты.Она также коснулась темы миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявив, что Минском "делается все возможное для создания беженцам максимально приемлемых и безопасных условий пребывания". "Прикрываясь якобы демократическими ценностями, западные политики откровенно и нагло бесчинствуют, попирают элементарные права и свободы. Человеческая жизнь для них ничего не стоит. Ради политических дивидендов и личной наживы они готовы на любые преступления. Свидетельством этому являются и показания попросившего политическое убежище в Беларуси польского солдата о совершаемых властями его страны издевательствах и убийствах ни в чем не повинных беженцев", - подчеркнула Кочанова.Она добавила, что в адрес страны "продолжается поток ложных обвинений, абсурдных и скандальных сравнений". "Это недальновидная попытка псевдодемократов оправдаться за счет очернения других. Искренне жаль народы, которые обречены идти за такими политиками", - отметила спикер.По ее словам, "сегодня чрезвычайно актуальным является принципиальное и решительное отстаивание национальных интересов, донесение миру правды о Беларуси". "Нам необходимо наращивать сотрудничество с союзниками, стратегическими партнерами и другими странами, которые готовы конструктивно работать с нашей страной. Приоритетом является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Наши страны вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям", - констатировала Кочанова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, россия, наталья кочанова