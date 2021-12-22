https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764914686.html
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина - РИА Новости, 22.12.2021
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина
Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело против художника Алеся Пушкина за реабилитацию нацизма и надругательство над госсимволами в прокуратуру... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:42
2021-12-22T14:42
2021-12-22T14:42
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следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело против художника Алеся Пушкина за реабилитацию нацизма и надругательство над госсимволами в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд, сообщили в пресс-службе ведомства."Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении Алеся Пушкина. Установлено, что Пушкин выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей", - говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.В ведомстве отметили, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за действия, направленные на реабилитацию нацизма."По результатам расследования А. Пушкину предъявлено обвинение... умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц и... надругательство над государственными символами уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд", - добавили в СК Белоруссии.
https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764840346.html
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в мире, белоруссия, следственный комитет белоруссии
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина за реабилитацию нацизма