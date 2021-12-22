https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764914686.html

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина - РИА Новости, 22.12.2021

СК Белоруссии передал в прокуратуру дело против художника Пушкина

Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело против художника Алеся Пушкина за реабилитацию нацизма и надругательство над госсимволами в прокуратуру... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:42

2021-12-22T14:42

2021-12-22T14:42

в мире

белоруссия

следственный комитет белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_b8c5a78c0bf95668a7015572c77889f0.jpg

МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело против художника Алеся Пушкина за реабилитацию нацизма и надругательство над госсимволами в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд, сообщили в пресс-службе ведомства."Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении Алеся Пушкина. Установлено, что Пушкин выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей", - говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.В ведомстве отметили, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за действия, направленные на реабилитацию нацизма."По результатам расследования А. Пушкину предъявлено обвинение... умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц и... надругательство над государственными символами уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд", - добавили в СК Белоруссии.

https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764840346.html

https://ria.ru/20210914/belorussiya-1750066821.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, следственный комитет белоруссии