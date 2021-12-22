Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764842274.html
В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях - РИА Новости, 22.12.2021
В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
В Белоруссии предлагают за организацию и участие в незарегистрированной или ликвидированной общественной организации установить уголовную ответственность,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:31
2021-12-22T09:49
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135924/15/1359241570_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_830a7165208ccc1a941f9f408b5ec4eb.jpg
МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссии предлагают за организацию и участие в незарегистрированной или ликвидированной общественной организации установить уголовную ответственность, которая составит до двух лет лишения свободы. Соответствующий законопроект опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.Ранее пресс-служба нижней палаты белорусского парламента сообщила, что депутаты в двух чтениях приняли законопроект об изменениях в кодексы, предусматривающие установление уголовной ответственности за организацию деятельности и участие в партиях, общественных организациях и фондах, которые были ликвидированы или не зарегистрированы в республике. Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента, подписан президентом и тогда вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сейчас за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности в Белоруссии грозит административная ответственность в виде штрафа.Законопроектом предполагается дополнить уголовный кодекс статьей, в соответствии с которой за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности будет грозить наказание в виде "штрафа, или ареста, или лишения свободы на срок до двух лет".Под незаконными в документе понимаются организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение госоргана об их ликвидации или приостановлении их деятельности. Также речь идет об организации деятельности либо участии в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке госрегистрацию.Действие статьи не распространяется на организации, в отношении которых действует решение госорганов о приостановке деятельности на период устранения ранее выявленных нарушений. Также статья не касается деятельности, связанной с государственной регистрацией в установленном порядке общественных организаций.Лицо, добровольно прекратившее такие незаконные действия и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Однако это положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет.Кроме того, законопроект дополняет кодекс об административных правонарушениях положением о том, что сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества для "возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", будут наказываться штрафом.
https://ria.ru/20211220/oppozitsiya-1764610524.html
https://ria.ru/20211027/belorussiya-1756554464.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135924/15/1359241570_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_b88f8c433349863a25fc00d390c6fef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия
09:31 22.12.2021 (обновлено: 09:49 22.12.2021)
 
В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях

В Белоруссии предложили ввести ответственность за участие в ликвидированных партиях

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссии предлагают за организацию и участие в незарегистрированной или ликвидированной общественной организации установить уголовную ответственность, которая составит до двух лет лишения свободы. Соответствующий законопроект опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.
Ранее пресс-служба нижней палаты белорусского парламента сообщила, что депутаты в двух чтениях приняли законопроект об изменениях в кодексы, предусматривающие установление уголовной ответственности за организацию деятельности и участие в партиях, общественных организациях и фондах, которые были ликвидированы или не зарегистрированы в республике. Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента, подписан президентом и тогда вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сейчас за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности в Белоруссии грозит административная ответственность в виде штрафа.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 19:13
Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским
Законопроектом предполагается дополнить уголовный кодекс статьей, в соответствии с которой за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности будет грозить наказание в виде "штрафа, или ареста, или лишения свободы на срок до двух лет".
Под незаконными в документе понимаются организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение госоргана об их ликвидации или приостановлении их деятельности. Также речь идет об организации деятельности либо участии в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке госрегистрацию.
Действие статьи не распространяется на организации, в отношении которых действует решение госорганов о приостановке деятельности на период устранения ранее выявленных нарушений. Также статья не касается деятельности, связанной с государственной регистрацией в установленном порядке общественных организаций.
Лицо, добровольно прекратившее такие незаконные действия и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Однако это положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет.
Кроме того, законопроект дополняет кодекс об административных правонарушениях положением о том, что сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества для "возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", будут наказываться штрафом.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 18:30
В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента
 
В миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ
09:51В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
09:36На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
09:33СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
09:32"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
09:31В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
09:18В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных
09:18Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
09:16Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
09:13Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
09:12ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
09:04Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
08:49Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
08:43Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
08:39В Москве заработал первый в России 5G-полигон
08:33Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
08:28Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
08:26"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
08:16Ночь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 года
08:03В Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек
Лента новостейМолния
В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУВ метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшиеНа Сахалине нашли тело пропавшего подросткаСМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газаВ Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партияхВ Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенныхВрач рассказал, как правильно согреваться на морозеПосольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на УкраинеНовак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в РоссииГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президентаДвум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводковЭксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской областиКадыров обвинил власти Турции в поддержке террористовВ Москве заработал первый в России 5G-полигонПервые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границуПремьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — ЕвропаНочь на среду в Москве стала самой морозной для 22 декабря за 54 годаВ Мьянме при сходе оползня пропали без вести около ста человек