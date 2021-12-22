https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764842274.html

В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях

В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях - РИА Новости, 22.12.2021

В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях

В Белоруссии предлагают за организацию и участие в незарегистрированной или ликвидированной общественной организации установить уголовную ответственность,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:31

2021-12-22T09:31

2021-12-22T09:49

в мире

белоруссия

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. В Белоруссии предлагают за организацию и участие в незарегистрированной или ликвидированной общественной организации установить уголовную ответственность, которая составит до двух лет лишения свободы. Соответствующий законопроект опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.Ранее пресс-служба нижней палаты белорусского парламента сообщила, что депутаты в двух чтениях приняли законопроект об изменениях в кодексы, предусматривающие установление уголовной ответственности за организацию деятельности и участие в партиях, общественных организациях и фондах, которые были ликвидированы или не зарегистрированы в республике. Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента, подписан президентом и тогда вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сейчас за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности в Белоруссии грозит административная ответственность в виде штрафа.Законопроектом предполагается дополнить уголовный кодекс статьей, в соответствии с которой за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности будет грозить наказание в виде "штрафа, или ареста, или лишения свободы на срок до двух лет".Под незаконными в документе понимаются организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение госоргана об их ликвидации или приостановлении их деятельности. Также речь идет об организации деятельности либо участии в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке госрегистрацию.Действие статьи не распространяется на организации, в отношении которых действует решение госорганов о приостановке деятельности на период устранения ранее выявленных нарушений. Также статья не касается деятельности, связанной с государственной регистрацией в установленном порядке общественных организаций.Лицо, добровольно прекратившее такие незаконные действия и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Однако это положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет.Кроме того, законопроект дополняет кодекс об административных правонарушениях положением о том, что сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества для "возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", будут наказываться штрафом.

https://ria.ru/20211220/oppozitsiya-1764610524.html

https://ria.ru/20211027/belorussiya-1756554464.html

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