https://ria.ru/20211222/belorussiya-1764840346.html

ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента

ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента - РИА Новости, 22.12.2021

ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:12

2021-12-22T09:12

2021-12-22T09:41

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, сообщили в пресс-службе ведомства."Генеральная прокуратура направила в минский городской суд уголовное дело в отношении Ш., которому инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь, разжигание социальной вражды и розни, а также незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.По версии ведомства, обвиняемый с июня 2020 по май 2021 года на одном из интернет-ресурсов, в социальных сетях разместил комментарии и иную информацию с оскорблениями главы государства, искаженной ложной оценкой действий правоохранителей и военнослужащих.Ранее в генпрокуратуре сообщили, что суд Щучинского района приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление Лукашенко и надругательство над государственным флагом.

https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html

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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура рф