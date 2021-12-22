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ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента - РИА Новости, 22.12.2021
ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:12
2021-12-22T09:41
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белоруссия
генеральная прокуратура рф
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, сообщили в пресс-службе ведомства."Генеральная прокуратура направила в минский городской суд уголовное дело в отношении Ш., которому инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь, разжигание социальной вражды и розни, а также незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.По версии ведомства, обвиняемый с июня 2020 по май 2021 года на одном из интернет-ресурсов, в социальных сетях разместил комментарии и иную информацию с оскорблениями главы государства, искаженной ложной оценкой действий правоохранителей и военнослужащих.Ранее в генпрокуратуре сообщили, что суд Щучинского района приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление Лукашенко и надругательство над государственным флагом.
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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура рф
09:12 22.12.2021 (обновлено: 09:41 22.12.2021)
 
ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента

ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента и разжигании вражды

© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Генеральная прокуратура направила в минский городской суд уголовное дело в отношении Ш., которому инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь, разжигание социальной вражды и розни, а также незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
По версии ведомства, обвиняемый с июня 2020 по май 2021 года на одном из интернет-ресурсов, в социальных сетях разместил комментарии и иную информацию с оскорблениями главы государства, искаженной ложной оценкой действий правоохранителей и военнослужащих.
Ранее в генпрокуратуре сообщили, что суд Щучинского района приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление Лукашенко и надругательство над государственным флагом.
Минск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 13:19
В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко
 
В миреБелоруссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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