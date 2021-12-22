12:12 22.12.2021 (обновлено: 12:13 22.12.2021)
В "Белавиа" рассказали, почему самолет вернулся в минский аэропорт
"Белавиа" назвала проблемы с герметизацией причиной возвращения борта в аэропорт Минска
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что произошедшее во вторник возвращение вылетевшего в Ташкент рейса в минский аэропорт вскоре после вылета было связано с тем, что экипаж на этапе начального набора высоты обнаружил некорректную работу системы герметизации.
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент во вторник в 20.15 (совпадает с мск), развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. В 23.30 Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Рейс вылетел повторно в Ташкент около 1.20 ночи.
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"Двадцать первого декабря на рейсе авиакомпании "Белавиа", который направлялся из Минска в Ташкент, на этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возврате в базовый аэропорт Минск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Там отметили, что после выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна.
"Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме", - добавили в пресс-службе, высказав извинения пассажирам за задержку рейса.