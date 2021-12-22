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В "Белавиа" рассказали, почему самолет вернулся в минский аэропорт

В "Белавиа" рассказали, почему самолет вернулся в минский аэропорт - РИА Новости, 22.12.2021

В "Белавиа" рассказали, почему самолет вернулся в минский аэропорт

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что произошедшее во вторник возвращение вылетевшего в Ташкент рейса в минский аэропорт вскоре после вылета было... РИА Новости, 22.12.2021

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что произошедшее во вторник возвращение вылетевшего в Ташкент рейса в минский аэропорт вскоре после вылета было связано с тем, что экипаж на этапе начального набора высоты обнаружил некорректную работу системы герметизации.Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент во вторник в 20.15 (совпадает с мск), развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что экипаж принял решение вернуться по технической причине. В 23.30 Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту "Минск". Посадка прошла в штатном режиме. Рейс вылетел повторно в Ташкент около 1.20 ночи."Двадцать первого декабря на рейсе авиакомпании "Белавиа", который направлялся из Минска в Ташкент, на этапе начального набора высоты экипаж обнаружил, что система герметизации воздушного судна работает некорректно. Для проверки работы системы с целью обеспечения безопасности полета экипажем было принято решение о прекращении набора высоты и возврате в базовый аэропорт Минск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Там отметили, что после выработки топлива для обеспечения максимальной посадочной массы самолет благополучно приземлился в Минске в 23.30, где была проведена замена воздушного судна."Во время полета пассажирам было предоставлено питание. Резервный борт вылетел в столицу Узбекистана в 1.20, полет прошел в штатном режиме", - добавили в пресс-службе, высказав извинения пассажирам за задержку рейса.

https://ria.ru/20210825/samolet-1747129014.html

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