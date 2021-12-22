16:54 22.12.2021 (обновлено: 17:29 22.12.2021)
Самарский губернатор провел круглый стол по развитию российских НОЦ
Глава Самарской области Азаров провел круглый стол по развитию российских НОЦ
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор провел круглый стол по развитию российских НОЦ
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел круглый стол по развитию российских научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках подготовки к заседанию Госсовета, сообщила пресс-служба правительства региона.
В среду в Москве проходит семинар-совещание по развитию науки и образования в России. В нем принимают участие руководство администрации президента, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов и представители ведущих научных школ страны. Семинар проходит в преддверии совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, на котором под председательством главы государства Владимира Путина подведут итоги реализации национальных проектов "Наука" и "Образование" и обозначат перспективные направления развития.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время семинара-совещания возглавил работу группы, которая обсуждает вопросы развития научно-образовательных центров мирового уровня, а также провел круглый стол, посвященный стратегии развития и совершенствования системы управления НОЦ", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", созданный в Самаре по инициативе Азарова, по итогам года занял в рейтинге всех центров лидирующие позиции, набрав максимальное значение. Поэтому, по данным областных властей, к губернатору Самарской области обратились с предложением поделиться практикой создания и эффективного развития НОЦ в масштабах страны. Также Азаров выступил с докладом на открытии семинара.
"За последние годы формат семинаров-совещаний стал привычным для губернаторов, для экспертов, для тех отраслей, по которым мы рассматриваем вопросы в рамках Госсовета. Сегодня не нужно время на длительную раскачку при обсуждении вопросов. Я хотел бы отметить, что все круглые столы включились с первой минуты в активную работу. Уверен, что результат не заставит себя ждать. Рассчитываем, что уже сегодня к концу дня будут содержательные, по-настоящему дельные, а зачастую прорывные предложения о том, как развивать региональный сегмент научно-образовательной деятельности. Очень важный вопрос, на мой взгляд, – это включение в эту повестку индустриальных партнеров, государственных корпораций, акционерных обществ, инновационных компаний, которым мы обязаны создать преференции для сотрудничества", – цитирует Азарова пресс-служба.
По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня. В настоящее время его участниками являются шесть регионов страны - Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, а также Мордовия и Чувашия. Индустриальными партнерами центра выступили ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД".