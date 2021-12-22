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ВТБ Лизинг автоматизировал контакт-центр для улучшения обслуживания
ВТБ Лизинг автоматизировал контакт-центр для улучшения обслуживания - РИА Новости, 22.12.2021
ВТБ Лизинг автоматизировал контакт-центр для улучшения обслуживания
ВТБ Лизинг завершил глобальный проект автоматизации контакт-центра, позволивший улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить прямые продажи компании,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:12
2021-12-22T13:12
2021-12-22T13:12
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг завершил глобальный проект автоматизации контакт-центра, позволивший улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить прямые продажи компании, сообщает пресс-служба ВТБ.По словам директора по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артема Киселева, клиентоцентричность – ключевой приоритет для ВТБ Лизинг.Новый контакт-центр создан на базе решения Cisco Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) версии 12.0. Для его внедрения была предварительно проведена модернизация системы корпоративной телефонии. Созданная в рамках проекта единая система мониторинга и отчетности позволила получить набор отчетов - исторические и онлайн дашборды, удовлетворяющие потребности бизнес-подразделений в получении информации о работе операторов контакт-центра и качестве обслуживания клиентов. Для аналитики качества работы операторов также внедрена система записи разговоров Verint WFO 15.2.Внедренная платформа контакт-центра и автоматизация процесса взаимодействия с клиентами позволяет одновременно работать до 120 операторам с возможностью записи их разговоров, осуществлять до 100 вызовов автоматизированного исходящего обзвона, а также использовать до 60 сессий интерактивной обработки и классификации вызовов. Также она обеспечивает возможность удаленной работы операторов в условиях пандемии.По сообщению пресс–службы, в 2022 году ВТБ Лизинг планирует дальнейшее развитие контакт-центра: внедрение единой омниканальной платформы, которая сможет обрабатывать не только голосовые обращения клиентов, но и сообщения, поступающие по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах, через форму обратной связи на сайте. Планируется также подключить голосовой и чат-боты. Создание единого окна для обработки обращений клиентов позволит сократить среднее время ожидания на линии для клиента в 2 раза – до 10 секунд. Компания сможет эффективно информировать клиентов о предлагаемых услугах за счет пятикратного увеличения количества исходящих обращений – до 100 тысяч в месяц. В дальнейших планах компании доработка платформы с возможностью подключения роботов к консультациям.
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новости компаний - экономика, технологии, втб, втб лизинг
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг
завершил глобальный проект автоматизации контакт-центра, позволивший улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить прямые продажи компании, сообщает пресс-служба ВТБ
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"Время ответа на входящий звонок клиента сократилось в два раза - до 17 секунд, время ожидания в очереди в четыре раза - до 30-40 секунд. Сотрудники контакт-центра теперь обрабатывают в два раза больше входящих обращений и делают в два раза больше звонков в рамках информирования клиентов о новых продуктах", - говорится в сообщении банка.
По словам директора по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артема Киселева, клиентоцентричность – ключевой приоритет для ВТБ Лизинг.
"Мы постоянно анализируем индексы удовлетворенности уровнем обслуживания и лояльности потребителей и стремимся, чтобы эти показатели росли. И мы видим, что для клиентов очень важно, чтобы была возможность получить консультацию по услуге и оперативно обратится за помощью и поддержкой в случае возникновения какой-либо проблемы. Быть еще ближе и удобнее для наших клиентов – для нас важная задача, над решением которой мы постоянно работаем, и цифровизация призвана нам в этом помочь. Этот проект – большой шаг в этом направлении", - сказал Киселев.
Новый контакт-центр создан на базе решения Cisco Packaged Contact Center Enterprise (PCCE) версии 12.0. Для его внедрения была предварительно проведена модернизация системы корпоративной телефонии. Созданная в рамках проекта единая система мониторинга и отчетности позволила получить набор отчетов - исторические и онлайн дашборды, удовлетворяющие потребности бизнес-подразделений в получении информации о работе операторов контакт-центра и качестве обслуживания клиентов. Для аналитики качества работы операторов также внедрена система записи разговоров Verint WFO 15.2.
Внедренная платформа контакт-центра и автоматизация процесса взаимодействия с клиентами позволяет одновременно работать до 120 операторам с возможностью записи их разговоров, осуществлять до 100 вызовов автоматизированного исходящего обзвона, а также использовать до 60 сессий интерактивной обработки и классификации вызовов. Также она обеспечивает возможность удаленной работы операторов в условиях пандемии.
По сообщению пресс–службы, в 2022 году ВТБ Лизинг планирует дальнейшее развитие контакт-центра: внедрение единой омниканальной платформы, которая сможет обрабатывать не только голосовые обращения клиентов, но и сообщения, поступающие по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах, через форму обратной связи на сайте. Планируется также подключить голосовой и чат-боты. Создание единого окна для обработки обращений клиентов позволит сократить среднее время ожидания на линии для клиента в 2 раза – до 10 секунд. Компания сможет эффективно информировать клиентов о предлагаемых услугах за счет пятикратного увеличения количества исходящих обращений – до 100 тысяч в месяц. В дальнейших планах компании доработка платформы с возможностью подключения роботов к консультациям.