https://ria.ru/20211222/aviareys-1764959264.html
На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС
На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС - РИА Новости, 22.12.2021
На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС
На авиарейсе компании-лоукостера EasyJet объявили чрезвычайную ситуацию из-за самочувствия одного из пассажиров, говорится в сообщении в Twitter сервиса по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:30
2021-12-22T17:30
2021-12-22T17:55
в мире
франция
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. На авиарейсе компании-лоукостера EasyJet объявили чрезвычайную ситуацию из-за самочувствия одного из пассажиров, говорится в сообщении в Twitter сервиса по отслеживанию полетов RadarBox."На рейсе EasyJet № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO) объявляется чрезвычайная ситуация", — указывается на странице.Самолет развернули к ближайшему французскому аэропорту — в Бордо. На борту понадобилась неотложная медицинская помощь.
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в мире, франция
17:30 22.12.2021 (обновлено: 17:55 22.12.2021)
На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС
На авиарейсе EasyJet из французского Нанта объявили ЧС