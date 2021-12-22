https://ria.ru/20211222/aviareys-1764959264.html

На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС

На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС - РИА Новости, 22.12.2021

На авиарейсе из французского Нанта объявили ЧС

На авиарейсе компании-лоукостера EasyJet объявили чрезвычайную ситуацию из-за самочувствия одного из пассажиров, говорится в сообщении в Twitter сервиса по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:30

2021-12-22T17:30

2021-12-22T17:55

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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. На авиарейсе компании-лоукостера EasyJet объявили чрезвычайную ситуацию из-за самочувствия одного из пассажиров, говорится в сообщении в Twitter сервиса по отслеживанию полетов RadarBox."На рейсе EasyJet № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO) объявляется чрезвычайная ситуация", — указывается на странице.Самолет развернули к ближайшему французскому аэропорту — в Бордо. На борту понадобилась неотложная медицинская помощь.

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