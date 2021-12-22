https://ria.ru/20211222/antitela-1764993786.html

Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител

Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител - РИА Новости, 22.12.2021

Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител

У президента РФ Владимира Путина высокий уровень антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:38

2021-12-22T20:38

2021-12-22T21:33

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий уровень антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У него действительно высокий уровень (антител – ред.). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" накануне пресс-конференции главы российского государства.Говоря о себе, Песков сказал, что хотя ещё недавно у него был высокий уровень антител, он" ещё и "Спутник Лайт" себе сделал, чтоб застраховаться".

https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1764872820.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество