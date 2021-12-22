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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/antitela-1764993786.html
Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител
Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител - РИА Новости, 22.12.2021
Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител
У президента РФ Владимира Путина высокий уровень антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:38
2021-12-22T21:33
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий уровень антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У него действительно высокий уровень (антител – ред.). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" накануне пресс-конференции главы российского государства.Говоря о себе, Песков сказал, что хотя ещё недавно у него был высокий уровень антител, он" ещё и "Спутник Лайт" себе сделал, чтоб застраховаться".
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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
20:38 22.12.2021 (обновлено: 21:33 22.12.2021)
 
Песков заявил, что у Путина высокий уровень антител

Песков заявил, что у президента Путина высокий уровень антител

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина высокий уровень антител, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У него действительно высокий уровень (антител – ред.). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" накануне пресс-конференции главы российского государства.
Говоря о себе, Песков сказал, что хотя ещё недавно у него был высокий уровень антител, он" ещё и "Спутник Лайт" себе сделал, чтоб застраховаться".
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:13Распространение коронавируса
Вакцинация подростков от COVID-19 добровольна, заявили в Минздраве
 
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