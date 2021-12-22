https://ria.ru/20211222/alikhanov-1764880006.html

Алиханов объяснился после замечания Мишустина из-за хихиканья

Алиханов объяснился после замечания Мишустина из-за хихиканья - РИА Новости, 22.12.2021

Алиханов объяснился после замечания Мишустина из-за хихиканья

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на замечание премьер-министра России Михаила Мишустина сказал, что он и его новгородский коллега... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:42

2021-12-22T12:42

2021-12-22T13:53

политика

андрей никитин (политик)

калининградская область

михаил мишустин

антон алиханов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на замечание премьер-министра России Михаила Мишустина сказал, что он и его новгородский коллега Андрей Никитин не смеялись на заседании. В начале декабря во время обсуждения вопросов развития малого и среднего предпринимательства Мишустин сделал выговор Алиханову и Никитину за то, что они "хихикали", когда выступал глава Сбербанка Герман Греф."Мы ни в коем случае не хихикали над тем, что было сказано на совещании. Андрей Сергеевич что-то сказал, мы разговаривали про какую-то региональную тему, и мы просто улыбнулись глазами. Все были в масках, и единственное, что можно было увидеть, это наши улыбающиеся глаза", — объяснил калининградский губернатор в интервью РИА Новости.Он уточнил, что это не было каким-то неуважением к высказанным мнениям, наоборот, атмосфера на заседании была очень доброжелательной.Алиханов обратил внимание на показатели, которые на заседании приводил министр экономического развития Максим Решетников. "Там все хорошо. Рост количества занятых, рост числа компаний в малом бизнесе", — указал глава региона, добавив, что "было чему улыбаться".

https://ria.ru/20210519/lavrov-1732905629.html

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политика, андрей никитин (политик), калининградская область, михаил мишустин, антон алиханов, россия