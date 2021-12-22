https://ria.ru/20211222/alikhanov-1764693428.html

Антон Алиханов: запрет транзита в Калининград нельзя даже рассматривать

Антон Алиханов: запрет транзита в Калининград нельзя даже рассматривать - РИА Новости, 22.12.2021

Антон Алиханов: запрет транзита в Калининград нельзя даже рассматривать

Намерение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает экономической безопасности Калининградской области, такое ограничение не должно даже... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:00

2021-12-22T13:00

2021-12-22T13:00

интервью

калининград

литва

антон алиханов

россия

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Намерение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает экономической безопасности Калининградской области, такое ограничение не должно даже рассматриваться, так как касается не отношений Литвы и Белоруссии, а отношений с Россией, считает губернатор региона Антон Алиханов. В интервью РИА Новости он рассказал, как миграционный кризис осложнил отношения Калининградской области с соседями, в также о планах расширения "Храброво" и новых авиакомпаниях, которые могут в ближайшее время зайти в регион, о перспективах производства электрокаров на "Автоторе" и планах по строительству в Калининграде парка по аналогии с московским "Зарядьем". – Антон Андреевич, давайте начнем с коронавируса. Вы недавно переболели.– Да.– И говорили, что планировали ревакцинироваться, но не успели. У вас после того, что случилось, не упал уровень доверия к прививке?– Переболел я легко. Мне сначала сделали экспресс-тест, у меня было странное ощущение, недомогание, я собирался в командировку, и подумал – проверюсь. Экспресс попросил, чтобы долго не ждать. И тут засветился. И после полноценного ПЦР-теста мне сказали, что доля вируса очень большая, и если бы я не был вакцинирован, я давно бы уже лежал в больнице под кислородной маской как минимум. Поэтому вакцина, собственно говоря, меня защитила. Я легко перенес.– Планы по ревакцинации вы поменяли в связи с этим?– Теперь да, чуть-чуть подожду. Посмотрю на свой уровень антител, а он у меня сейчас достаточно высокий.– А жителям сейчас что вы рекомендовали бы? Следить за уровнем антител?– Ревакцинироваться. Хотя бы полгода после прививки прошло – ревакцинация рекомендована, хотя сертификат действует год.Объективно в Калининградской области темпы ревакцинации снижаются, у нас ревакцинировано сейчас 68 тысяч человек. А вакцинация идет неплохо – свыше 510 тысяч человек полностью привиты за этот неполный год. Больше 4,5 тысячи человек в день делают прививки. В принципе, неплохой темп продолжаем держать.– Главы российских регионов в последнее время обращают внимание на падение темпов вакцинации. Недавно забайкальский губернатор Александр Осипов призывал местные власти максимально обеспечить вакцинацию, предлагал "оцеплять кварталы". Алтайский губернатор Виктор Томенко заявлял, что готов рискнуть политическими успехами ради борьбы с болезнью. Вы лично видите такую проблему? Как руководителю региона сохранить баланс между необходимостью сохранить доверие жителей и при этом обеспечить их защиту?– Да, я понимаю, проблема очень сложная, здесь нет простых ответов. У нас еще до объявления нерабочих дней в ноябре было решение, что мы вводим QR-коды, и мы говорили, что планомерно будем расширять эту систему. Сначала она заработала для общепита, через неделю распространилась на торговые центры и так далее. Это, с одной стороны, стимулирование вакцинации, с другой – прекращение контактов привитых и непривитых. Это дало результат, и нам этого результата достаточно, мы видим, что все нормально.Знаете, я так шучу, и, с одной стороны, это шутка, а с другой, в ней доля правды есть: ничто так не простимулирует вакцинацию в Калининградской области, как взаимное признание вакцин между Россией и европейскими странами. Если это произойдет, больше мне ничего не надо будет делать, все оставшиеся привьются быстро сами.– Ваш коллега, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагал точечно признать иностранные вакцины, чтобы туристы могли посещать, например, музеи. А вы бы поддержали такое предложение?– Конечно, нет. Исключительно только на взаимной основе. Понятно и очевидно, что с учетом политизации этого вопроса, признавать вакцины надо исключительно на взаимной основе.– Широко обсуждается сейчас и перспектива введения QR-кодов на транспорте. Вы не думали о введении QR-кодов, как это сделал Татарстан?– Нет и не собираюсь.– А по ограничениям на Новый год уже принято решение?– Мы уже провели первую серию смягчения ограничений – разрешили работу аттракционов, детских комнат в общепите, работу крупных детских развлекательных центров. Наверное, еще какие-то дополнительные послабления будут до конца года. Мы приняли решение, что разрешим ресторанам работать в новогоднюю ночь, но нужно посмотреть, как это координируется с позицией руководства страны. Есть ряд вещей, которые нас ограничивают, в уже данных либо поручениях, либо постановлениях правительства. Мы не все можем самостоятельно решать, есть установленные главным санитарным врачом правила, которым мы должны следовать. Не все от меня зависит.– А есть ли у вас уже прогнозы по туристическому потоку в новогодние праздники. Будут рекорды?– Наверное. Сложно сказать. Но для туристов действуют ровно те же ограничения, что и для местных жителей. Чтобы поселиться в отель, нужен QR-код. Посещение всех музеев и других заведений тоже только по QR-коду.– А где вы рекомендовали бы встретить Новый год в Калининградской области?– Сложно ответить. Я встречаю его дома, в семейном кругу.– Если продолжать тему туризма, будет ли в этом году рекорд по турпотоку?– Будет, конечно. Обязательно. Но если смотреть с оптимизмом в будущее, то, конечно, в следующем году мы снизимся.– Почему?– Потому что главный оптимизм в том, что ковид все-таки закончится, у людей накопилось желание поехать за рубеж, и многие поедут.Хотя, конечно, мы очень довольны тем, как развивается туристическая индустрия. Объем туристов нас сильно нагружает, но, с другой стороны, дает четкое понимание, куда приоритетно надо направлять деньги, что развивать, что исправлять.– А вы не благодарны пандемии за этот приток туристов из-за закрытых границ?– У меня такое двоякое мнение. У нас с середины 2019 года заработала бесплатная электронная виза, и ее бесплатность дала приток как туристов, так и людей, которые приезжали в Калининградскую область за покупками. У некоторых литовцев каждый день была новая электронная виза, и они ездили к нам и с удовольствием у нас покупали все товары.Поэтому при открытии границ от нас уедут туристы, но потенциально вернутся иностранцы. Мы не ставим себе задачу достичь умопомрачительных цифр по количеству туристов, Калининградская область не резиновая и не сможет принять всех. Но самое главное, что должен привозить турист, – это деньги, поэтому лучше меньше, но богаче.– Чтобы закрыть тему ковида, Калининградская область и так имеет специфику анклава. На фоне пандемии вы не ощутили еще сильнее оторванность от основной части страны?– Ни в коем случае. Мы потеряли возможность транзита через Литву на личном транспорте, но это единственное. Благодаря тому, что мы делали в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, у нас все неплохо с сетью авиаперевозок, все дешево. В Москву слетать даже в новогодние праздники можно достаточно дешево, есть много авиакомпаний и рейсов.– А возможность перехода на московское время не обсуждается?– Нет. Разница во времени с Москвой калининградцам нравится, это такая отличительная черта. Честно сказать, мне кажется, что время можно было бы сместить – летом очень рано светает, в 4 утра уже совсем светло. Но жителей это не волнует, есть и другие вопросы.– Аэропорт "Храброво" недавно получил седьмую степень свободы воздуха. Какие новые авиакомпании могут прийти в Калининград?– Мы достаточно долго эту тему прорабатывали, спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, он нас поддержал, достаточно быстро все решилось. Сейчас мы проводим переговоры с лоукостерами Easy Jet, Wizz Air, Ryanair и Air Baltic. Мы считаем, что есть хорошие перспективы какие-то направления добавить на постоянной основе и стать мини-хабом. У нас в этом году будет 3,8 миллиона перевезенных пассажиров, а предел – пять миллионов.– Вы, очевидно, скоро этого предела достигнете, и что дальше?– Первое, насколько я знаю, собственники уже в рабочем порядке говорят, что надо расширять инфраструктуру аэропорта. У них есть такая возможность, и есть планы по реконструкции и достройке дополнительных мощностей.Второе, мы уже обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным и сделали заявку на достройку еще одной рулежной дорожки. Нам нужно замкнуть рулежную дорожку, чтобы в два раза увеличить пропускную способность. Это даст нам серьезные возможности, думаю, на десять лет точно хватит, даже если мы будем расти теми же темпами. Но я думаю, что начнем снижаться.– А вы не думали о создании в Калининградской области собственной авиакомпании? Раньше была "КД авиа", которая обанкротилась.– Нет. С седьмой степенью свободы воздуха сюда может заходить кто угодно. Не вижу смысла.– Как на Калининградской области сказался миграционный кризис, и опасаетесь ли вы возможного запрета на транзит грузов из Белоруссии через Литву?– К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загружено, чем на границе Литва-Белоруссия.Мы очень внимательно следим, консультируемся постоянно и с министерством иностранных дел, и с посольствами в Белоруссии, в Литве, в Польше.Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только.Я считаю, что при принятии ими соответствующих мер они могут не перевозить через свои порты, но если мы едем по железной дороге в сторону Калининграда – я считаю, ограничение этих перевозок не должно вообще никогда вводиться и даже рассматриваться, потому это уже не отношения Литвы и Белоруссии или еще кого-то, это отношения с Россией. И здесь надо соответствующие исключения предусматривать, если они будут что-то у себя ограничивать.– Вы видите угрозу продовольственной безопасности региона?– Не только продовольственной, но и экономической безопасности. Мы очень внимательно на это смотрим и считаем, что надо напоминать нашим соседям, что они должны обеспечивать свободу транзита, о которой мы договаривались.– Проверки фур на границе связаны с тем, что ищут мигрантов. В Калининградской области их не находили?– Нет. Калининградская область была проблемной только на чемпионате мира по футболу, когда здесь играли нигерийцы, марокканцы, и болельщикам кто-то рассказывал, что из Калининграда легче всего добраться до ЕС. Попытки прорыва границы тогда здесь были, но мы не допустили перехода границы и всех отправили обратно.– Когда будут готовы паромы для линии Балтийск – Усть-Луга?– Первый паром – "Маршал Рокоссовский" – сдается уже в этом году. Он готов, насколько я знаю, и в ближайшее время должен выйти на линию. Второй – "Генерал Черняховский" – в стройке, до конца следующего года его тоже обещают выставить на линию. Старый паром "Балтийск" пока не выводится из строя, то есть у нас будут дополнительные мощности.– Как идет реализация программ приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей, и не осложнились ли переговоры по их продлению в контексте последних событий?– Уже принято решение по их продлению. Мы оптимистично на это смотрим, по линии Минэкономразвития и МИД всегда получаем поддержку. Россия никогда не отказывалась и никаких планов не озвучивала по отказу от этих программ, и наши европейские партнеры тоже позитивно смотрят на это. Это одна из тех областей, которые никогда не останавливались, не замораживались вне зависимости от уровня и температуры отношений между Россией и Европой.– Какова судьба велодорожки "от косы до косы", которая строится в рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей?– Первая очередь немного смещается по исполнению, я думаю, к июню 2022 года мы ее завершим. А вторая очередь – от поселка Приморье до Балтийской косы – будет строиться по линии программы Ростуризма, там есть деньги на 2022-2023 годы.– Жители переживали из-за сноса дюн в районе Зеленоградска ради велодорожки, этот вопрос решен?– Мы все решили. Я выделил муниципалитету дополнительно 20 миллионов рублей из резервного фонда на закупку крупномерных деревьев и кустарников, чтобы их обсадили правильным образом и защитили. Дюны все равно будут терроформировать, но в более щадящем режиме, чем планировали изначально.– Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границы Калининградской области, последний раз был в конце ноября. Вас такое внимание со стороны НАТО не пугает, вы не воспринимаете как угрозу региону? Или, наоборот, льстит?– Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный "обмен любезностями" между военными. Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке, поэтому дополнительно комментировать никак не буду.– Минфин подготовил законопроект, согласно которому резиденты специального административного района на Октябрьском острове смогут претендовать на льготные налоговые ставки при соблюдении ряда условий, в ведомстве говорили, что таким образом будет создан конкурентный режим для компаний по сравнению с другими странами. Законопроект могут принять уже в 2022 году. Вы ожидаете рост резидентов в результате? И какой в целом статус по САР?– Статус хороший, уже перевалили цифру в 60 резидентов в этом году. И если брать 2019, 2020 и 2021 годы, то уже перевалили цифру в три миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджетную систему. Регион от этого тоже выигрывает, и надеемся, что будем получать дополнительные деньги.Подготовленные поправки будут более четко определять налоговую собственность, введут обязательства по количеству сотрудников, по объему финансовых и аудиторских услуг, которые надо заказывать в регионе, по офису, присутствию. Это значительно расширить юридические возможности, управляющие фонды будут появляться здесь, трасты, которые существуют где-то за рубежом, будут возвращаться к нам, в Россию. Это расширение возможностей и для страны, и для региона.– Что будет на месте Дома Советов? Вы планируете парк?– Да. Проект, который был подготовлен, к сожалению, был воспринят и архитектурным сообществом, и в целом широкими массами достаточно сдержанно. Поэтому на территории будет парк. Дом Советов мы разберем. Возможно, на этом месте что-то соберем, а возможно, нет, и здесь тоже будет парк. Этот вопрос будет еще обсуждаться.Не у всякого города есть возможность в самом центре, в сердце что-то сделать с чистого листа. У нас такая возможность есть. Москва когда-то снесла гостиницу "Россия" и построила парк "Зарядье".– У вас такие же амбициозные планы?– Да, чтобы это было хорошо и качественно, достойно.– Кого-то из известных архитекторов не планируете пригласить?– Да, как раз обсуждали этот вопрос. Имен пока нет, но я попросил, чтобы к разработкам привлекли профессионалов в парковой работе.– Во время прямой линии жители жаловались вам на проблемы с поставками угля, вы в прямом эфире разбирались и спрашивали министра строительства и ЖКХ Сергея Черномаза, где уголь. Разобрались в ситуации? Где уголь?– Уголь там же, где и был. Он постоянно едет. Конечно, приезжает, но проблема общестрановая. Когда у нас супер-скачок экспортных цен, то понятно, что в эту черную дыру, в это безвоздушное пространство сразу все засасывает.У нас нет проблем с обеспечением углем наших котельных, но нормально сформированных запасов для физических лиц нет. Поэтому приходится в ручном режиме управлять, но мы пока справляемся. С руководством Калининградской железной дороги все обсудили, с Кузбассом мы на прямой связи. Все держим на контроле.– "Автотор" недавно заявил о планах начать выпуск собственных электрокаров в 2023 году. У вас есть какие-то тайные знания – под каким брендом, какая модель это может быть? Вы лично верите в то, что будущее за электротранспортом?– У них уже есть концепт. Они его сделали, работают с европейскими дизайнерами. В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей. Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая – для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели.Я более чем уверен, что переход на электромобили – это тренд, и с учетом принятых в Европе решений об отказе от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года у нас просто нет другого варианта, кроме как пересаживаться постепенно на электрокары. Мы – интегрированная территория, со всех сторон окружены странами, которые приняли такие решения, по-другому у нас просто не получится. Это общемировая тенденция.– Вы бы купили себе электрокар?– Мне бы с ипотекой разобраться. Да что там электрокар? Я в конце прошлого года получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины. Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит.– Вы рассказывали, что когда переезжали в Калининград из Москвы, перевезли свою машину через Литву. Она до сих пор у вас или вы уже поменяли?– Нет, ту, на которой я переехал, я продал. Там был Mitsubishi Outlander, а сейчас Volkswagen Tiguan.– Как на работе "Автотора" сказались перебои с поставками автокомпонентов и электроники на фоне пандемии? Есть ли у вас надежда, что этот кризис скоро закончится?– У меня есть надежда в этой связи, что в Российской Федерации глубина переработки и локализации производства гражданской электроники сильно шагнет вперед. И, конечно, выращивание кристаллов и производство полупроводникового кремния, сконцентированное на Тайване, это вопрос критически важный. С учетом того, что происходит в мире, мне кажется, нужно создание какого-то документа, гарантирующего доступ к этим товарам. Потому что, прямо скажем, если доступ к полупроводникам начнет становиться инструментом политического шантажа, это может круто изменить вообще расклады в мире. У меня есть глобальная надежда, что, возможно, это приведет к созданию в мире третьего или четвертого центра производства полупроводников.– А в России может быть создано подобное производство?– Исключительно под наш рынок что-то такое создавать невозможно. Точнее, возможно, но уж очень дорого, а соответственно, будет неконкурентоспособная финишная продукция. Нужно вести тогда речь о претензиях на мировой рынок.– В прошлом году "Автотор" приостанавливал производство из-за нехватки автокомпонентов, есть ли риски простоев в будущем?– В этом году они перебьют показатели прошлого года, у них все хорошо. Я не думаю, что есть какие-то проблемы, мы им всячески помогаем и будем помогать. Самое главное требование они выполняют – продолжение локализации, новые инвестиции и новые рабочие места.– Будет BMW строить завод в России?– Ну собирают же BMW. Крупная локализация сейчас идет в основном с корейцами.– Российские чиновники в последнее время пересаживаются с BMW калининградской сборки на другие марки, в частности Genesis. Нет ли у вас опасений, что спрос на BMW может упасть?– Они пересаживаются на Genesis калининградской сборки, так что все равно ездят на автомобилях, произведенных в Калининграде.– Вас это радует?– Меня очень бы радовало, если бы мы все пересели на Aurus, хоть он производится и не в Калининградской области, а в Татарстане.– А когда руководители регионов пересядут на Aurus?– У меня небольшой регион, я пешком могу ходить. Нам еще далеко до этого.А вообще, машина классная, я был в НАМИ, меня приглашали коллеги, и был поражен тому, насколько круто там стало, и насколько они знают все новые технологии. Мне удалось посмотреть машины, в одной даже заглянуть в салон. Не верится, что все это делается теперь у нас. Это классный экспортный товар. Россия, продающая люксовые автомобили на экспорт, – это предмет для гордости.– Во время заседания правительственной комиссии по МСП в октябре Мишустин обратил внимание на то, что вы с Андреем Никитиным хихикали во время речи главы Сбербанка Германа Грефа. Что там произошло?– Мы ни в коем случае не хихикали над тем, что было сказано на совещании. Андрей Сергеевич что-то сказал, мы разговаривали про какую-то региональную тему, и мы просто улыбнулись глазами. Все были в масках, и единственное, что можно было увидеть, – это наши улыбающиеся глаза.Это ни в коем случае не было каким-то неуважением к высказанным мнениям. Скорее, наоборот, атмосфера на заседании, в целом, была очень доброжелательная, и мы все улыбались. И было чему улыбаться, посмотрите на цифры, которые приводил Максим Геннадьевич Решетников, там все хорошо. Рост количества занятых, рост числа компаний в малом бизнесе. Почему бы не улыбаться.– Антон Андреевич, в следующем году истекает срок ваших полномочий на посту губернатора Калининградской области. Что вы планируете делать?– Надо сначала Новый год встретить, провести его без сбоев, чтобы все были живы-здоровы. Победить хотя бы к февралю – началу марта ковид, всех привить, чтобы все были здоровы. Я про это больше думаю, чем про выборы.Чего бы мне хотелось? Собственно говоря, я никогда не скрывал, что Калининград – мой город, мне комфортно. Здесь моя семья, я прикипел, мне нравится. И мне хочется пожать то, что я посеял, а сделать это за один срок не всегда получается. Есть серьезные и важные вещи, которые я бы обязательно хотел доделать. И мне хочется в каком-то смысле насладиться моментом, когда я увижу результат, который я сделал. Пока такой момент не настал.– Вы участвуете в акции "Елка желаний" в этом году?– Всегда. Я первое желание уже выполнил. Молодой человек из 8 класса захотел побыть моим помощником и день честно со мной отработал.– Возьмете его на работу?– Сначала ему надо закончить школу, потом институт, потом думать об этом. Мы с ним поговорили, я ему помогу. Он хочет заняться барабанами, мы несколько уроков ему возьмем, может быть, барабанную установку купим, если понравится. Буду помогать ему. Хороший парень, Федя зовут.– А если бы вы могли загадать желание, то какое бы загадали и кому?– Я в таких ситуациях всегда вспоминаю "Пикник на обочине" и слова Рэдрика Шухарта: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный".

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https://ria.ru/20210924/elektrokary-1751651612.html

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интервью, калининград, литва, антон алиханов, россия