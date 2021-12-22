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https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764920606.html
Задержанный по делу о взятке мэр Краснодара. Видео
Появилось видео с задержанным мэром Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021
Задержанный по делу о взятке мэр Краснодара. Видео
Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в получении взятки в особо крупном размере мэром Краснодара Андреем Алексеенко. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:06
2021-12-22T15:31
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в получении взятки в особо крупном размере мэром Краснодара Андреем Алексеенко.На кадрах чиновник сидит за столом в кабинете следователя. Сотрудник СК сообщает ему, почему его взяли под стражу.Сегодня днем ведомство рассказало, что против Алексеенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. У него дома и на работе прошли обыски. Позже стало известно, что мэра задержали. Как полагает следствие, Алексеенко, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.Задержанный возглавил городскую администрацию 17 ноября, после того как предыдущий руководитель Евгений Первышов в конце сентября оставил пост ради депутатского кресла в Госдуме.Новый мэр в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
https://ria.ru/20211222/sledstvie-1764896886.html
https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html
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Кадры допроса мэра Краснодара Андрея Алексеенко
В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:06 22.12.2021 (обновлено: 15:31 22.12.2021)
 
Появилось видео с задержанным мэром Краснодара

Задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара Алексеенко показали на видео

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным по подозрению в получении взятки в особо крупном размере мэром Краснодара Андреем Алексеенко.
На кадрах чиновник сидит за столом в кабинете следователя. Сотрудник СК сообщает ему, почему его взяли под стражу.
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Подследственный мэр Краснодара официально зарабатывает вчетверо меньше жены
Сегодня днем ведомство рассказало, что против Алексеенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. У него дома и на работе прошли обыски. Позже стало известно, что мэра задержали.
Как полагает следствие, Алексеенко, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.
Задержанный возглавил городскую администрацию 17 ноября, после того как предыдущий руководитель Евгений Первышов в конце сентября оставил пост ради депутатского кресла в Госдуме.
Новый мэр в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
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