https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке - РИА Новости, 22.12.2021
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке
Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали за взяточничество, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:59
2021-12-22T13:59
2021-12-22T15:39
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали за взяточничество, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю."В настоящее время фигурант допрашивается следователем, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — рассказали там. По информации Следственного комитета, против Алексеенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. У него дома и на работе прошли обыски. Как полагает следствие, подозреваемый, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.Алексеенко возглавил городскую администрацию 17 ноября, после того как предыдущий руководитель Евгений Первышов в конце сентября оставил пост ради депутатского кресла в Госдуме.Новый мэр в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html
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Кадры допроса мэра Краснодара Андрея Алексеенко
В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко
2021-12-22T13:59
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
13:59 22.12.2021 (обновлено: 15:39 22.12.2021)
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке
Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу об особо крупной взятке
КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости.
Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали за взяточничество, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю
.
"В настоящее время фигурант допрашивается следователем, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — рассказали там.
По информации Следственного комитета, против Алексеенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. У него дома и на работе прошли обыски.
Как полагает следствие, подозреваемый, будучи первым заместителем главы Краснодарского края
, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара
, несмотря на недостатки.
Алексеенко возглавил городскую администрацию 17 ноября, после того как предыдущий руководитель Евгений Первышов в конце сентября оставил пост ради депутатского кресла в Госдуме
.
Новый мэр в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.