https://ria.ru/20211222/alekseenko-1764903641.html

Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке

Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке - РИА Новости, 22.12.2021

Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали за взяточничество, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:59

2021-12-22T13:59

2021-12-22T15:39

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764863913_0:60:1001:623_1920x0_80_0_0_6d5b7583fe5bc2adc6ce8f52be148102.jpg

КРАСНОДАР, 22 дек — РИА Новости. Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали за взяточничество, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю."В настоящее время фигурант допрашивается следователем, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — рассказали там. По информации Следственного комитета, против Алексеенко возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет. У него дома и на работе прошли обыски. Как полагает следствие, подозреваемый, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.Алексеенко возглавил городскую администрацию 17 ноября, после того как предыдущий руководитель Евгений Первышов в конце сентября оставил пост ради депутатского кресла в Госдуме.Новый мэр в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса мэра Краснодара Андрея Алексеенко В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко 2021-12-22T13:59 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)