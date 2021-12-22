Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211222/akkreditatsiya-1764881308.html
Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина
Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 22.12.2021
Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина
Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:45
2021-12-22T13:43
политика
медиа - общество
владимир путин
дождь (телеканал)
портал "медуза"
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589695833_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_e38ae8f361d5a9915d982106bca6efd4.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, информация об этом появилась в списке журналистов, допущенных на мероприятие, он опубликован на сайте Кремля.Также на мероприятие аккредитованы представители "Радио Свобода"*, включенного в реестр СМИ-иноагентов.Всего на пресс-конференцию президента РФ, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж", аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
https://ria.ru/20211222/tsimbalyuk-1764880920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589695833_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_ad05d5b07bb3aa10cfe79907450c367d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, медиа - общество, владимир путин, дождь (телеканал), портал "медуза", россия
12:45 22.12.2021 (обновлено: 13:43 22.12.2021)
 
Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Журналистов "Дождя"*, Meduza* и "Радио Свобода"* аккредитовали на пресс-конференцию Путина

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, информация об этом появилась в списке журналистов, допущенных на мероприятие, он опубликован на сайте Кремля.
Также на мероприятие аккредитованы представители "Радио Свобода"*, включенного в реестр СМИ-иноагентов.
Всего на пресс-конференцию президента РФ, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж", аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.
* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
Украинский журналист Роман Цимбалюк - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:44Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Украинского журналиста Цимбалюка аккредитовали на пресс-конференцию Путина
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПолитикаМедиа - ОбществоВладимир ПутинДождь (телеканал)Портал "Медуза"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины