12:45 22.12.2021 (обновлено: 13:43 22.12.2021)
Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина
Журналистов "Дождя"*, Meduza* и "Радио Свобода"* аккредитовали на пресс-конференцию Путина
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, информация об этом появилась в списке журналистов, допущенных на мероприятие, он опубликован на сайте Кремля.
Также на мероприятие аккредитованы представители "Радио Свобода"*, включенного в реестр СМИ-иноагентов.
Всего на пресс-конференцию президента РФ, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж", аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.
* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.