https://ria.ru/20211222/akkreditatsiya-1764881308.html

Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 22.12.2021

Журналистов СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:45

2021-12-22T12:45

2021-12-22T13:43

политика

медиа - общество

владимир путин

дождь (телеканал)

портал "медуза"

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь"* и интернет-издания Meduza*, внесенных в России в реестр СМИ – иностранных агентов, аккредитованы на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, информация об этом появилась в списке журналистов, допущенных на мероприятие, он опубликован на сайте Кремля.Также на мероприятие аккредитованы представители "Радио Свобода"*, включенного в реестр СМИ-иноагентов.Всего на пресс-конференцию президента РФ, которая пройдет 23 декабря в выставочном центре "Манеж", аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20211222/tsimbalyuk-1764880920.html

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политика, медиа - общество, владимир путин, дождь (телеканал), портал "медуза", россия