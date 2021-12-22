https://ria.ru/20211222/afganistan-1764962887.html
Россия призвала США разморозить активы Афганистана
Россия призвала США разморозить активы Афганистана - РИА Новости, 22.12.2021
Россия призвала США разморозить активы Афганистана
Россия призывает США и другие западные страны разморозить финансовые активы Афганистана и вернуть деньги в страну, заявила на заседании СБ ООН заместитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:55
2021-12-22T17:55
2021-12-22T17:55
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Россия призывает США и другие западные страны разморозить финансовые активы Афганистана и вернуть деньги в страну, заявила на заседании СБ ООН заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева."Без разморозки активов Афганистану не выбраться из сложившегося кризиса. Призываем США и других западных доноров вернуть денежные средства в страну, дальнейшее промедление грозит большей дестабилизацией, большими жертвами, ростом миграции, террористической активности и наркотического производства", - сказала Евстигнеева.
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в мире, сша, оон, афганистан, совет безопасности оон, россия
Россия призвала США разморозить активы Афганистана
Зампостпреда в ООН Евстигнеева: Россия призывает США разморозить активы Афганистана