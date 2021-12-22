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https://ria.ru/20211222/afganistan-1764955354.html
СБ ООН принял резолюцию о том, что выплаты Афганистану не запрещены
СБ ООН принял резолюцию о том, что выплаты Афганистану не запрещены - РИА Новости, 22.12.2021
СБ ООН принял резолюцию о том, что выплаты Афганистану не запрещены
СБ ООН принял резолюцию США, постановляющую, что выплата средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением ранее принятого Совбезом... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:17
2021-12-22T17:34
в мире
сша
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 22 дек – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию США, постановляющую, что выплата средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением ранее принятого Совбезом обязательства для государств заморозить активы талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность), свидетельствуют итоги голосования.Документ был принят единогласно.В резолюции сказано, что "Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных человеческих потребностей в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)".Пункт 1(а) ранее принятой резолюции 2255 обязывал государства немедленно заморозить средства и финансовые активы талибов, а также лиц и структур, связанных с ними. При этом ни эти, ни какие-либо другие средства и финансовые активы не должны использоваться в интересах талибов и связанных с ними структур.Принятая сегодня резолюция также постановляет, что "обработка и выплата средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, а также предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременного оказания такой (гуманитарной - ред.) помощи или для поддержки такой (гуманитарной - ред.) деятельности, разрешены".При этом Совет Безопасности настоятельно призывает поставщиков услуг "прилагать разумные усилия" для того, чтобы финансовые выгоды лиц, внесенных в соответствующие санкционные списки, были минимальны.Согласно тексту, Совет Безопасности также просит гуманитарного координатора ООН докладывать Совбезу каждые шесть месяцев с момента принятия резолюции о доставке гуманитарной помощи в Афганистан, а также о случаях выплаты или отвода средств лицам или структурам, находящимся под санкциями.Как отмечается в тексте, Совет Безопасности требует, чтобы все стороны предоставили полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для персонала гуманитарных учреждений ООН и других гуманитарных организаций независимо от их пола.Предполагается, что через год СБ вновь вернется к обсуждению данного вопроса для принятия дальнейшего решения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/migranty-1764170860.html
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в мире, сша, афганистан, совет безопасности оон
17:17 22.12.2021 (обновлено: 17:34 22.12.2021)
 
СБ ООН принял резолюцию о том, что выплаты Афганистану не запрещены

СБ ООН принял резолюцию США о том, что выплаты на гумпомощь Афганистану не запрещены

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 22 дек – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию США, постановляющую, что выплата средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением ранее принятого Совбезом обязательства для государств заморозить активы талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность), свидетельствуют итоги голосования.
Документ был принят единогласно.
В резолюции сказано, что "Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных человеческих потребностей в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)".
Пункт 1(а) ранее принятой резолюции 2255 обязывал государства немедленно заморозить средства и финансовые активы талибов, а также лиц и структур, связанных с ними. При этом ни эти, ни какие-либо другие средства и финансовые активы не должны использоваться в интересах талибов и связанных с ними структур.
Принятая сегодня резолюция также постановляет, что "обработка и выплата средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, а также предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременного оказания такой (гуманитарной - ред.) помощи или для поддержки такой (гуманитарной - ред.) деятельности, разрешены".
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При этом Совет Безопасности настоятельно призывает поставщиков услуг "прилагать разумные усилия" для того, чтобы финансовые выгоды лиц, внесенных в соответствующие санкционные списки, были минимальны.
Согласно тексту, Совет Безопасности также просит гуманитарного координатора ООН докладывать Совбезу каждые шесть месяцев с момента принятия резолюции о доставке гуманитарной помощи в Афганистан, а также о случаях выплаты или отвода средств лицам или структурам, находящимся под санкциями.
Как отмечается в тексте, Совет Безопасности требует, чтобы все стороны предоставили полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для персонала гуманитарных учреждений ООН и других гуманитарных организаций независимо от их пола.
Предполагается, что через год СБ вновь вернется к обсуждению данного вопроса для принятия дальнейшего решения.
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